28 tesoros en peligro: el inventario rojo del patrimonio cartagenero

Cartagena lidera la lista de la Región de Murcia en cuanto a patrimonio en riesgo, con 28 bienes incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra, lo que supone cerca del 39 % del total regional. La ciudad portuaria se sitúa así como el municipio con mayor número de bienes patrimoniales amenazados, un reflejo de siglos de historia que hoy se enfrentan al abandono y la degradación.

Desde castillos y baterías hasta molinos y ermitas, los elementos de Cartagena muestran un panorama preocupante. Muchos de ellos, declarados Bien de Interés Cultural (BIC), presentan grietas, desplomes parciales, vegetación invasiva y grafitis. Proyectos de restauración y planes de conservación, aprobados en algunos casos, no se han materializado, dejando al patrimonio a merced de la ruina progresiva.

La situación que revela la lista no solo afecta a los edificios, sino también a los ecosistemas históricos y compartidos entre varios municipios, como el Mar Menor, cuya crisis ambiental ha motivado su inclusión en la Lista Roja como paisaje cultural y natural gravemente amenazado. La conjunción de abandono, vandalismo y falta de recursos para la conservación sitúa a Cartagena en una posición crítica, a pesar de contar con un amplio reconocimiento patrimonial.

Organizaciones y vecinos reclaman intervenciones urgentes, conscientes de que cada torre, molino o fortificación que se pierde es un fragmento irrecuperable de la memoria colectiva. La ciudad, con su herencia militar, industrial y cultural, enfrenta así un reto doble: proteger su historia mientras busca soluciones viables para evitar que los monumentos se desvanezcan en el olvido.

Castillo de San Julián

El Castillo de San Julián, fortificación neoclásica que envuelve a la torre inglesa de 1706, es una pieza clave del cinturón defensivo histórico de Cartagena. Pese a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), el inmueble se encuentra en un estado de conservación muy deficiente, con grietas, riesgo de colapso y una profusión de antenas instaladas sobre la antigua torre, prohibidas por la normativa de patrimonio.

Cabezo Rajao

El Cabezo Rajao, en la frontera entre Cartagena y La Unión, es uno de los enclaves más emblemáticos de la minería romana y contemporánea, con castilletes, chimeneas y escoriales que aún dibujan su perfil. Pese a estar protegido como BIC con la categoría de Sitio Histórico y a haberse redactado planes de recuperación, el conjunto continúa en un estado muy malo y en ruina progresiva, sin que se hayan materializado las intervenciones previstas.

Molino de viento de las Salinas de Marchamalo

En pleno entorno protegido del Mar Menor, el molino de las Salinas de Marchamalo es el único molino de viento salinero que se conserva en la Región de Murcia y uno de los pocos de este tipo en España. Declarado BIC, su estado es de abandono total y ruina, con peligro de colapso completo por el desplome de sus muros y el deterioro generalizado del antiguo complejo industrial salinero que lo rodea.

Torre de Oviedo

La Torre de Oviedo, levantada en el siglo XVII como casa-refugio frente a los ataques de piratas berberiscos, forma parte de la arquitectura rural defensiva del litoral murciano. Pese a su protección como BIC, la torre se encuentra en condiciones pésimas: el cuerpo superior se ha desplomado y solo quedan en pie los muros inferiores, sin que se hayan adoptado medidas suficientes de conservación y consolidación.

Batería de Roldán

La Batería de Roldán, ubicada a 485 metros de altitud, fue una importante pieza antiaérea en la defensa de Cartagena durante la Guerra Civil. Hoy, a pesar de su protección como BIC y de haber sido cedida temporalmente al Ayuntamiento, el conjunto se encuentra abandonado, con edificios que amenazan ruina, grafitis y derribos provocados por el vandalismo, sin el mantenimiento comprometido.

Batería de Cenizas

La Batería de Cenizas, construida en 1930 y famosa por su monumental pórtico de inspiración mesoamericana y sus imponentes cañones Vickers, fue clave en la defensa de la bahía de Portmán durante la Guerra Civil. Aunque está declarada BIC, el estado general del recinto es ruinoso, con carteles de riesgo de desplome y una conservación que se ha limitado a intervenciones puntuales, mientras el resto del conjunto sufre un fuerte deterioro.

Torre de Navidad

La Torre de Navidad, construida en tiempos de Felipe II para proteger las galeras reales en Cartagena, es un vestigio esencial del antiguo sistema defensivo del puerto. Pese a estar reconocida como BIC, la torre se mantiene abandonada y en ruinas, y los proyectos de reconstrucción y musealización anunciados hace años nunca llegaron a ejecutarse.

Torre de Garcipérez

La Torre de Garcipérez, levantada a finales del siglo XIX por un coronel de artillería de la familia Fontes, es un curioso ejemplo de torre ecléctica vinculada a una finca agrícola y, según el PGOU, relacionada con la antigua radio-estación de Cabo de Palos. Catalogada por la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural, ha perdido su cuerpo superior y presenta daños visibles en paramentos y ladrillos sin que se hayan acometido restauraciones de calado.

Torre del Moro

La Torre del Moro, del siglo XVI, nació como refugio para pastores y agricultores frente a las incursiones berberiscas en los campos occidentales de Cartagena. Declarada BIC, hoy está atrapada en una ruina progresiva: ha perdido su última planta y su cubierta, y apenas conserva dos niveles muy deteriorados que reflejan décadas de abandono

Torre del Negro

La Torre del Negro, antigua torre vigía post-litoral del sistema defensivo de Felipe II junto al Mar Menor, fue diseñada para alertar de ataques enemigos mediante señales de fuego y humo. Pese a su condición de BIC, la torre y las edificaciones anexas se encuentran en un estado lamentable, con construcciones derruidas y un deterioro reiteradamente denunciado que aún no ha sido corregido.

Castillo de Despeñaperros

El Castillo de Despeñaperros, también conocido como Fuerte de San José, es una construcción abaluartada clave en la defensa histórica de una de las entradas a Cartagena. Hoy, a pesar de su protección como BIC y de algún proyecto de rehabilitación parcial el acceso es prácticamente imposible y el inmueble sigue en una situación vulnerable, cubierto por vegetación y rodeado de vertidos y restos de basura.

Batería de la Podadera

La Batería de la Podadera, una de las defensas costeras más antiguas de Cartagena, destaca por su singular red de galerías subterráneas y su imponente muro de contención en sillería. Protegida como BIC con categoría de Monumento e incluida en planes de actuación estatal, el conjunto se consume en una ruina progresiva, sin intervenciones efectivas ni mantenimiento regular que frenen su deterioro.

Batería de la Chapa

La Batería de la Chapa, construida entre 1929 y 1933 dentro del Plan Primo de Rivera y artillada con cañones Vickers, jugó un papel importante en la defensa de la bahía de Portmán durante la Guerra Civil. Hoy, pese a su condición de BIC, aparece en estado ruinoso, sin puertas ni ventanas, con pintadas en prácticamente todos sus muros y con carteles que advierten del riesgo de desplome.

Molinos de viento

Los molinos de viento del Campo de Cartagena, de vela latina y techo giratorio, son una seña de identidad del paisaje rural de la comarca y están protegidos en su conjunto como BIC. Sin embargo, la mayoría se encuentran en ruina o con graves problemas estructurales por décadas de abandono, y solo un reducido número ha sido restaurado y puede visitarse.

Castillo de los Moros

El Castillo de los Moros, fortificación neoclásica levantada entre 1773 y 1778 para reforzar el sistema defensivo de Cartagena, domina la ciudad desde el cerro homónimo. Aunque está declarado BIC, el castillo permanece en estado de ruina, sin intervenciones de conservación, con descalces en sus muros, ocupaciones ocasionales y abundante maleza avanzando sobre la estructura.

Villa Calamari

Villa Calamari, obra del arquitecto modernista Víctor Beltrí hacia 1900, es uno de los ejemplos más notables de residencia de la élite minera y comercial de la Cartagena de finales del XIX y principios del XX. Pese a su declaración como BIC con categoría de Monumento y los intentos puntuales de conservación, la villa y sus jardines llevan años sometidos a un abandono continuado, con accesos tapiados pero una cerca permeable que facilita intrusiones y acelera su deterioro.

Batería de Aguilones

La Batería de Aguilones, también denominada C-7, se levantó en 1929 en la Sierra de la Fausilla para defender el Valle de Escombreras y cruzar fuegos con otras baterías costeras. Reconocida como BIC con categoría de Monumento y contemplada en planes de restauración, el conjunto se encuentra en abandono y ruina progresiva, invadido por la vegetación y utilizado ocasionalmente como refugio por personas sin hogar.

Batería y Cuartel de Fajardo

El complejo de Batería y Cuartel de Fajardo, con orígenes en el siglo XVII y modernizado en el XIX según el Plan O’Donnell, formaba parte del ‘frente derecho’ de defensa de la bahía de Cartagena. Protegido como BIC, el cuartel y las baterías se encuentran hoy en ruina progresiva, con estructuras deterioradas y vegetación descontrolada, a pesar de que la Administración autonómica ha reconocido la necesidad de un programa de conservación.

Castillo de la Atalaya

El Castillo de la Atalaya, baluarte protagonista en la defensa de Cartagena desde el siglo XVIII y escenario clave de la Revolución Cantonal, se alza a 242 metros de altitud sobre la ciudad. Declarado BIC como Monumento, el castillo se encuentra abandonado, expoliado y cubierto de pintadas, sin cañones ni elementos originales de acceso, mientras diversas asociaciones reclaman su recuperación como referente patrimonial y turístico.

Batería de La Parajola

La Batería de La Parajola, conocida como C-3, es una de las fortificaciones más emblemáticas de Cartagena por haber protagonizado el hundimiento del Castillo de Olite en 1939, uno de los mayores desastres navales de la Guerra Civil. Aunque está protegida como BIC y figura en los planes de conservación estatal, la batería continúa abandonada y en ruina progresiva, cubierta de vegetación y con acceso restringido al estar dentro de una zona militar.

Ermitas del Monte Miral

Las ermitas del Monte Miral, en la diputación de El Beal, forman un conjunto religioso de origen tardo-medieval y moderno ligado al Monasterio de San Ginés de la Jara. De las nueve ermitas originales solo subsisten cinco, todas en ruinas y con cubiertas desplomadas, pese a su condición de BIC y a los requerimientos recientes para adoptar medidas de conservación preventiva.

Depósito de agua de Canteras

El depósito de agua de Canteras, construido en 1904 en ladrillo macizo y con planta en forma de T, es un destacado ejemplo de patrimonio industrial vinculado al abastecimiento de agua de Cartagena. Catalogado con Grado 3 en el PGOU municipal, el edificio sufre problemas de humedad, oxidación de estructuras metálicas, grietas en los muros y daños en la cubierta, sin un plan de rehabilitación integral a la vista.

Ermita de San José

La ermita barroca de San José de Lentiscar, levantada en 1729 para atender a pastores trashumantes y a las poblaciones rurales de su entorno, fue durante siglos un foco de vida religiosa en la comarca. Hoy, catalogada con Grado 2 en el planeamiento municipal, se encuentra en un estado de ruina muy avanzado, con cubiertas hundidas, daños estructurales severos, grafitis en sus capillas y una cripta y tumbas históricas expoliadas.

Estación de Telegrafía

La antigua Estación de Telegrafía sin Hilos y Radio Costera de Cabo de Palos, inaugurada en 1913, fue una pieza clave de la seguridad marítima y de las comunicaciones en un litoral marcado por los naufragios. Declarada Bien Inventariado en 2019, el conjunto ha visto demolidas sus edificaciones auxiliares y los edificios protegidos se mantienen abandonados, mientras el Sitio Histórico que ocupa la parcela permanece sin una intervención de recuperación clara.

Panteón de Manuel Picó

El Panteón de Manuel Picó y Juan Crespo, construido en 1874 en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, es una de las piezas funerarias más valiosas del municipio, con diseño del arquitecto Carlos Mancha y esculturas de Francisco Requena. Pese a estar reconocido como BIC y tener grado máximo de protección en el PGOU, su estado es muy malo: presenta graves problemas de humedad, elementos fracturados y partes del conjunto al borde del derrumbe, sin intervención urgente prevista.

Faro de San Juan

El faro de San Juan de Podaderas, encendido por primera vez en 1856 como parte del sistema de señalización de la entrada a la bahía de Cartagena, dejó de funcionar en 1885 tras el traslado de su linterna al faro de Navidad. Aunque la robustez de su estructura mantiene la torre en un estado razonablemente regular, el edificio carece de puertas y ventanas y no dispone de protección específica, a pesar de estar integrado en un entorno declarado BIC.

Mar Menor

El Mar Menor, mayor albufera salada de Europa con 135 kilómetros cuadrados, es un enclave de altísimo valor ecológico protegido por múltiples figuras internacionales como Ramsar, Zepim y Red Natura 2000. Sin embargo, la laguna atraviesa una crisis ambiental sin precedentes, marcada por décadas de vertidos de nutrientes desde el Campo de Cartagena, episodios de eutrofización, pérdida masiva de praderas submarinas y varias mortalidades masivas de fauna, que la han incorporado a la Lista Roja como paisaje cultural y natural gravemente amenazado.

Batería de San Leandro

La histórica Batería de San Leandro, situada a ras de mar y dotada de casamatas a prueba de bombas, fue una pieza clave en la defensa de la bocana del puerto de Cartagena desde el siglo XVIII. Pese a su declaración como BIC y a que existe una sentencia firme que obliga a acometer obras de mantenimiento, la batería ha sufrido décadas de abandono total, víctima del vandalismo. Actualmente hay en marcha un proyecto de rehabilitación y se espera que abra al pública en 2026.