MC, tras el rechazo al 'Camino de Alatriste': "Un insulto a Cartagena y a Arturo Pérez-Reverte"

El concejal de MC Cartagena, Enrique Pérez Abellán, ha criticado con dureza la decisión del Pleno municipal de rechazar la propuesta de su grupo para rendir homenaje al cartagenero Arturo Pérez-Reverte y a su célebre personaje literario, el Capitán Alatriste, mediante la creación del 'Camino de Alatriste'.

La iniciativa planteaba un recorrido desde Puerta de Murcia hasta la plaza del Cuartel del Rey, atravesando la calle Intendencia, con frases extraídas de las novelas del Capitán Alatriste grabadas en letras de bronce sobre el pavimento. Una propuesta inspirada en experiencias de gran éxito internacional, como el Barrio de las Letras de Madrid, donde las citas de grandes autores forman parte del paisaje urbano y constituyen un atractivo cultural y turístico de primer orden en la calle Huertas.

Pérez Abellán ha subrayado que su propuesta sería complementaria al proyecto de la escultura ya aprobada en honor a Pérez-Reverte y Alatriste, ya que permitiría que esta no quedara aislada en una plaza fuera del itinerario turístico de la ciudad, sino integrada en un circuito que facilitaría que ciudadanos y visitantes acudieran a la citada plaza y disfrutaran de un recorrido literario único en Cartagena.

"Lo que vimos en el pasado Pleno fue una demostración más de que algunos políticos carecen de altura de miras y prefieren denostar cualquier propuesta que provenga de MC, aunque ello suponga ir en contra de Cartagena y de su proyección cultural".

El edil ha denunciado que esta actitud perjudica a la imagen de Cartagena y, además, se sostiene "gracias al apoyo de tránsfugas que, con su voto, refuerzan la estrategia de quienes practican el juego sucio y bloquean iniciativas que podrían enriquecer el patrimonio cultural y turístico de la ciudad". "Cuando se desprecia a Pérez-Reverte y al Capitán Alatriste, se desprecia también a Cartagena”, ha señalado Pérez Abellán, quien ha añadido que “es inaceptable que se antepongan intereses partidistas a proyectos que podrían situar a nuestra ciudad en el mapa de la literatura universal.”