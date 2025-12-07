El 5º buque ‘Cartagena’, capaz de todo

A finales del pasado año, la Armada española adquiría en el mercado de segunda mano a la compañía noruega Vestland Offshore A/S, un robusto buque de nombre Ocean Fortune, que procedía de Haugesund (Noruega) y cuya adquisición se aprobó en Consejo de Ministros.

Clasificado como buque multipropósito rescue/standby vessel en la terminología de la OTAN, ha venido a llenar un vacío importante en unidades de estas características dentro de la Lista Oficial de Buques de la Armada, (LOBA). Una vez el buque en España, en el otoño de 2024, fue readaptado a las necesidades operativas de la Armada en los astilleros de Cádiz, y el 5 de febrero de este año arribaba al Arsenal de Cartagena, donde el Estado Mayor de la Armada decidió no solo fijar su base, sino bautizarlo con el nombre de ‘Cartagena’, siendo el quinto buque en toda la historia en ostentar el nombre de esta ciudad.

Ahora, pasados unos meses desde su incorporación, la propia Armada ha dado a conocer el escudo del buque y su lema, que como es tradición está expresado en latín, y que en este caso es el de ‘Potest Omnia’, que, traducido literalmente al castellano, viene a significar ‘capaces de todo’. Es un lema apropiado, toda vez que el mismo hace alusión a su gran versatilidad en la mar, puesto que tiene incluso capacidad para remolcar al buque de mayor desplazamiento actualmente en servicio, que no es otro que el portaaeronaves que lleva el nombre de Juan Carlos I.

En cuanto al escudo en sí, es un emblema con roel de azur y bordura de gules, fileteada en oro, con las leyendas ‘Fuerza de Acción Marítima’ (a quien está asignado) y ‘A62 Cartagena’, esto es, nombre y numeral de costado. En el interior del escudo, del tipo denominado en heráldica como ‘francés’, figura el escudo de la ciudad de Cartagena, sobre dos anclas de plata en paralelo con corona real, que representa el escudo de la Fuerza de Acción Marítima, y acodada con 2 ramas de sínople, 1 de laurel y otra de espiga, con la mencionada leyenda de ‘Potest Omnia’a diestra y siniestra, en plata.

Vínculo con la ciudad

Con el diseño de este escudo, que acompañará al buque durante toda su vida operativa, la Armada no solo lo vincula a la localidad que lo acoge en su Arsenal, sino que crea un nuevo vínculo de unión con esta ciudad, como dijo Cervantes, «a quien los de Cartago dieron nombre» y cuyo Consistorio bien podría gestionar en un futuro (que no debería ser muy lejano) con la Armada el ofrecimiento de hacerle entrega de la bandera de combate, de la que aún adolece el buque, dado que su incorporación a la LOBA aún es muy reciente.

Este flamante buque, antes de su adquisición, prestaba servicio civil en una compañía noruega, siendo adquirido por la Armada en la localidad de Haugesund, desde donde se dirigió a la Base Naval de Rota. Allí, a su llegada, tuvo lugar finalmente la recepción oficial del mismo tras completar la revisión de todos sus sistemas y donde se daría la imprescindible formación básica inicial a su primera dotación, quedando integrado de pleno derecho en la Armada con fecha 20 de noviembre de 2024, según la Resolución que firmó el AJEMA, Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez.

Sus características responden a unas cifras realmente importantes, a saber, 69,80 metros de eslora y 17 de manga, pudiendo proporcionar una capacidad de tiro de 55 toneladas. Dispone, asimismo, de una zona de carga útil de 500 metros cuadrados, que le permiten transportar en su cubierta de popa, entre otros elementos, varios contenedores.

Su tripulación está en torno a las 60 personas, hombres y mujeres, y se encuentra desde su incorporación a la Armada al mando del Capitán de Corbeta Carlos Cerdido Aramburu.

Agua y combustible

Igualmente tiene capacidad para suministro de agua y combustible tanto a otros buques que lo precisen incluso en la mar, como a las posesiones españolas del Norte de África, esto es, Peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, y archipiélago de las Chafarinas e islote de Alborán.

Este buque, que acaba de estrenar escudo de armas, refuerza en gran medida las capacidades logísticas y operativas de la Armada, formando parte del plan de renovación de unidades auxiliares que lidera la JAL (Jefatura del Apoyo Logístico), y ha venido a ser el relevo generacional del veterano buque auxiliar Las Palmas (A52), recientemente dado de Baja, y que también se encontraba destinado en Cartagena.