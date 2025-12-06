Más de doscientos drones prenden la Navidad en el Puerto

Cartagena encendió anoche la Navidad. Aunque queden todavía unas semanas, el Ayuntamiento prendió el alumbrado instalado desde hace días en las calles de las ciudad portuaria y lo hizo, además, con un gran espectáculo lumínico protagonizado por más de doscientos drones.

Desde la explanada del Puerto, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un original cuento de Navidad que tomó vida junto a las estrellas de la noche cartagenera y que concluyó con un espectacular castillo de fuegos artificiales. Antes, el coro Russingers calentó con sus voces el ambiente, del que también fueron testigos quienes desde sus casas siguieron esta cita por streaming, a través de YouTube.

Papá Noel y los Reyes Magos fueron protagonistas de este llamativo show, que dio el pistoletazo de salida a un programa de actividades que el ayuntamiento ha recogido en una página web (www.avidad.cartagena.es) y en una guía editada para la ocasión. Serán más de 300 las actividades que hasta el 6 de enero tendrán lugar repartidas por todo el municipio.

Así, los cartageneros –y quienes quieran disfrutar de la ciudad durante estas fechas– podrán disfrutar de propuestas musicales, obras de teatro, talleres, espectáculos infantiles, exposiciones y las tradicionales citas navideñas en barrios y diputaciones, donde, aunque todavía no cuentan con iluminación urbana, esta se instalará antes del día 15, igual que en el casco histórico, la zona del Ensache y el Litoral.