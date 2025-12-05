Reformarán el antiguo Centro de Salud de San Antón para convertirlo en un hotel de Asociaciones Sociosanitarias

La Junta de Gobierno Local, reunida este viernes 5 de diciembre, ha dado luz verde al expediente de contratación para la Rehabilitación Integral del antiguo centro de salud de San Antón, un proyecto para convertir el edificio en un Hotel de Asociaciones Sociosanitarias que albergará a las entidades AFAL, TP y la Asociación del Parkinson.

La inversión asciende a 1.999.831,05 euros (IVA incluido) y comprende la rehabilitación completa de 971 metros cuadrados, cuya distribución ha sido previamente pactada con las asociaciones, que podrán ocuparlas una vez concluidas las obras, que tiene un plazo de ejecución previsto, tras su adjudicación, de 15 meses.

Afal dispondrá de la planta baja y la primera planta, donde pondrá en marcha un centro de día con 40 plazas para personas con alzhéimer y otras demencias. La Asociación de Parkinson y TP ocuparán dos locales en la planta baja, con dependencias para terapias, talleres y atención a usuarios y familias.

Refuerzo de Servicios Sociales

Por otra parate, la junta de gobierno ha aprobado destinar cerca de 200.000 euros para mejorar la ratio de profesionales en los Servicios Sociales de Atención Primaria con más personal que se integra en las Unidades de Trabajo Social de los Centros de Servicios Sociales del municipio, reforzando la atención directa a las personas y familias.

La concejal de Política Social, Cristina Mora, ha explicado que este refuerzo de personal supone una mejora clave para ofrecer una atención más ágil, cercana y eficaz, permitiendo valorar mejor cada situación, aplicar los recursos adecuados y realizar un seguimiento y acompañamiento a lo largo de los procesos sociales. Además, se mantiene una atención psicosocial especializada, con especial enfoque en la diversidad y la inclusión social, integradas de forma transversal en la intervención municipal. Según los datos facilitados por la edil, cada año las Unidades de Servicios Sociales realizan unas 25.000 atenciones.

Emergencia Social

Además, Mora ha subrayado que hoy, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la renovación del convenio con Cáritas para dar cobertura de necesidades básicas, como la alimentación y otros apoyos esenciales, así como el acompañamiento social de las personas más vulnerables.

Este acuerdo, por un importe de 200.000 euros, da continuidad al trabajo que ambas entidades vienen desarrollando en los últimos años de forma coordinada con los Servicios Sociales municipales. A través de este convenio, las personas derivadas por los equipos profesionales del Ayuntamiento podrán seguir siendo atendidas mediante recursos esenciales como el Economato Social “Los Panes y los Peces”, las Tiendas Óbolo y la gestión de billetes para personas sin techo y transeúntes, al objeto de garantizar una respuesta digna ante situaciones de emergencia social.