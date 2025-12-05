Estos son los mejores planes para disfrutar del Puente de la Constitución en Cartagena

Cartagena arranca su Navidad este viernes, 5 de diciembre, con un gran espectáculo de luz y color, un cuento narrado desde el cielo de la explanada del Puerto con más de 220 drones. Esta iniciativa marcará el pistoletazo de salida a una programación con más de 300 actividades repartidas por todo el municipio.

Además, el Teatro Circo Apolo de El Algar, el auditorio El Batel y el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acogerán hasta el 8 de diciembre diferentes representaciones para toda la familia, propuestas teatrales o espectáculos para pequeños y mayores.

Viernes, 5 de diciembre

Concierto de Russingers, a las 19:00 horas, en la explanada del Puerto. El coro de Russin Vocal Studio ofrecerán un show en el que sus más de 15 voces se unirán para interpretan diferentes temas navideños, así como una cuidada selección de canciones del pop-rock internacional y el góspel.

Espectáculo de drones desde la Explanada del Puerto: Más de 220 drones narrarán un Cuento de Navidad muy especial, en el que los asistentes podrán verhasta 13 figuras diferentes, llenas de luz y color. Se podrá seguir también en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Cartagena.

Música. Concierto de la Agrupación Musical Sauces, a las 20:00 horas, en el auditorio El Batel. La Agrupación Musical Sauces celebra este viernes 5 de diciembre su tradicional concierto conmemorativo de Santa Cecilia, patrona de la música. Entradas en www.auditorioelbatel.es

Humor. Miki Dkai presenta Sois maravillosos, a las 21:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. Durante el espectáculo, el público conocerá la rutina de un padre rodeado de cuatro mujeres, todo con un toque de humor irresistible. Desde lidiar con un solo baño hasta compartir un solo coche y enfrentarse a épicas aventuras familiares, Miki nos enseñará cómo lo simple puede convertirse en una odisea en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, al final del día, nos recordará que la familia es el tesoro más preciado de todos. Entradas en www.teatrocircoapoloelalgar.es

Sábado, 6 de diciembre

Inauguración del Belén Municipal, a las 18:30 horas, en la plaza San Francisco.

Actividad familiar Feliz Navidad, Bona Saturnalia, a las 11:30 horas, desde el Museo del Teatro Romano. Con esta propuesta, los visitantes conocerán cómo celebraban los romanos las fiestas de las Saturnales que coinciden en el tiempo con nuestras Navidades. A continuación se realizará el recorrido por las Salas del Museo y la actividad finalizará en el Teatro Romano. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es.

Ruta guiada con paseo en barco 'Cartagena Romana y Mediterránea', a las 11:30 horas, desde el Museo del Teatro Romano. El itinerario comenzará en el Teatro, donde se reflejó el poder de Roma para continuar por el Museo del Foro, la Pompeya española, donde se encuentran las Termas, majestuosos edificios con pinturas y lugares sagrados, como el santuario de Isis y Serapis. Y como Cartagena no se puede explicar sin el tener cerca el mar, esta ruta finaliza en un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es.

V edición del torneo de fútbol base San Cristóbal en el Campo Municipal de Fútbol de Villalba. Equipos del municipio de Cartagena en la modalidad de fútbol participan en este evento, que reunirá a jugadores del club anfitrión A.D. San Cristóbal; así como el Real Murcia, A.D. Blanca San Roque, Cartagena FC, E.F. Dolorense, C.D. Mediterráneo, E.F. Alumbres y E.F. San Ginés. Entrada libre, hasta completar aforo.

Espectáculo familiar Las guerras K-pop, a las 12:30 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. Las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey forman parte de la banda de K-Pop HUNTR/X, pero tienen una identidad secreta: son cazadoras de demonios. Entradas en www.teatrocircoapoloelalgar.es

Domingo, 7 de diciembre

Ruta Lucrecia Prima, Ciudad de Carthago Nova, a las 11:00 horas, desde la Casa de la Fortuna. Un itinerario con el que conocer la vida cotidiana de Lucrecia Prima en la antigua Carthago Nova recorriendo los principales monumentos de la ciudad, desde su casa familiar, la domus de la Fortuna, siguiendo por el foro, el santuario de Isis, tomando un baño relajado en las termas o asistiendo al teatro. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es

Otoño Cultural de Los Dolores. Misa de Campaña Interparroquial, a las 11:00 horas, en la parroquia de Los Dolores. La Junta Municipal de Los Dolores, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza esta iniciativa en la que participan diferentes corales y hermandades del municipio. Más actividades de Otoño Cultural en Los Dolores en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal.

Ruta guiada con paseo en barco 'Cartagena Romana y Mediterránea', a las 11:30 horas, desde el Museo del Teatro Romano. El itinerario comenzará en el Teatro, donde se reflejó el poder de Roma para continuar por el Museo del Foro, la Pompeya española, donde se encuentran las Termas, majestuosos edificios con pinturas y lugares sagrados, como el santuario de Isis y Serapis. Y como Cartagena no se puede explicar sin el tener cerca el mar, esta ruta finaliza en un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es

V edición del torneo de fútbol base San Cristóbal en el Campo Municipal de Fútbol de Villalba. Equipos del municipio de Cartagena en la modalidad de fútbol participan en este evento, que reunirá a jugadores del club anfitrión A.D. San Cristóbal; así como el Real Murcia, A.D. Blanca San Roque, Cartagena FC, E.F. Dolorense, C.D. Mediterráneo, E.F. Alumbres y E.F. San Ginés. Entrada libre, hasta completar aforo.

Lunes, 8 de diciembre

Fútbol. FC Cartagena - Real Murcia CF, a las 18:15 horas, en el Estadio Municipal Cartagonova. El equipo de Cartagena disputa el derbi contra el conjunto murciano, en una nueva jornada de liga. Entradas en www.fccartagena.compralaentrada.com

Exposciones temporales

Las salas expositivas de la ciudad cuentan con diferentes muestras gratuitas para visitar: