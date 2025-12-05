La Manga Consorcio consolida las ayudas al transporte e incrementa su presupuesto para ampliar la oferta de actividades en la zona durante 2026

El Consejo de Administración de La Manga Consorcio, presidido por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha aprobado el presupuesto para 2026, que asciende a 421.000 euros, lo que supone un incremento del 4,71 % respecto al ejercicio anterior. Este aumento permitirá consolidar las ayudas al transporte y reforzar la programación cultural, deportiva y de apoyo a la imagen del Consorcio a lo largo del próximo año.

El incremento se debe, principalmente, al aumento de las aportaciones de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, que pasan de 399.150 a 420.000 euros, compensando así el descenso del canon del tren turístico.

El presupuesto aprobado permitirá incrementar las actividades culturales y deportivas, que pasan a disponer de 60.000 euros, cinco mil más que en 2025, destinados a fiestas locales, eventos vecinales y acciones de dinamización en La Manga.

Asimismo, se mantienen los 40.000 destinados a reducir el precio del transporte público en La Manga–Cabo de Palos. Cabe recordar que desde principios de 2025, el Consorcio puso en marcha un plan de bonificaciones en las cuatro líneas de autobús interurbano que operan en la zona (Línea 43 Cartagena–Pedruchillo, Línea 44 Cabo de Palos–Veneziola, Línea 23 Los Urrutias–La Manga y Línea 46 San Pedro del Pinatar–Cabo de Palos) con descuentos para vecinos de La Manga, Cabo de Palos y otras localidades del área de influencia.

En el presupuesto de 2026 también hay 3.000 euros para la Estación Náutica Mar Menor–Cabo de Palos para eventos náuticos, al tiempo que se refuerzan partidas destinadas a mantenimiento de instalaciones y a trabajos técnicos y colaboraciones profesionales, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Consorcio y fortalecer su actividad pública.