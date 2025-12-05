Cartagena refuerza el programa municipal de absentismo escolar con una inversión de más de 89.000 euros
Se incorporan dos nuevos profesionales para intensificar las labores de prevención e intervención directa con el objeto de favorecer la inclusión del alumnado en situación de vulnarabilidad socioeducativa
El Ayuntamiento de Cartagena va a potenciar el Programa Municipal de Absentismo Escolar con la incorporación de dos nuevos técnicos especializados en intervención social, con un presupuesto total que asciende a 89.014,78 euros.
Esta inyección económica es posible gracias a una subvención en régimen de concesión directa otorgada por la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma y que hoy viernes ha sido aprobada por la Junta de Gobierno.
La ayuda de la CARM asciende a 63.314,78 euros y tiene como objetivo reforzar las acciones municipales destinadas a la reducción del absentismo y a la inclusión del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. El resto del presupuesto, que supone una cofinanciación municipal de 25.700 euros, será asumido por el Ayuntamiento.
Los dos nuevos profesionales, según ha explicado el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, se dedicarán a intensificar las labores de prevención e intervención directa. Entre las principales actuaciones del programa destacan el refuerzo de la coordinación con los centros educativos y los servicios municipales, la participación de la Policía Local con la figura del Policía Tutor para la prevención, y el desarrollo de talleres, actividades deportivas y culturales en colaboración con los colegios para motivar la asistencia y la inclusión del alumnado.
Gratuidad de las Escuelas Infantiles
La Junta de Gobierno también ha aprobado la generación de un crédito para 2026 de 933.000 euros con el objetivo de cubrir los gastos de funcionamiento de las escuelas infantiles municipales durante el próximo año, garantizando el mantenimiento de la gratuidad de las mismas.
Este curso son 918 menores lo que disfrutan de una plaza gratuita, pero el próximo curso la cifra superará los 1.000 con la apertura y puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil del Parque de la Rosa.
- El Mercado Medieval llega a Cartagena: esta y otras actividades para el fin de semana en la ciudad portuaria
- La reina Letizia entrega el Premio Nacional de Discapacidad al Ayuntamiento de Cartagena
- Los vecinos de Los Belones en Cartagena se revelan contra el huerto solar
- La Plaza Jaime Bosch de Cartagena acogerá el primer parque inclusivo de España
- La pala entra en el barrio cartagenero de Los Mateos
- El comandante del S-81, en su regreso a Cartagena tras su primera misión: 'Es un hito en la industria de defensa
- Cartagena Puerto de Culturas incorporará tres monumentos y tendrá el presupuesto más alto de su historia en 2026
- El jefe de los Bomberos de Cartagena: 'El incendio del Santa Lucía fue difícil de atacar y temimos que hubiese víctimas