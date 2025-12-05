Cartagena refuerza el programa municipal de absentismo escolar con una inversión de más de 89.000 euros

El Ayuntamiento de Cartagena va a potenciar el Programa Municipal de Absentismo Escolar con la incorporación de dos nuevos técnicos especializados en intervención social, con un presupuesto total que asciende a 89.014,78 euros.

Esta inyección económica es posible gracias a una subvención en régimen de concesión directa otorgada por la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma y que hoy viernes ha sido aprobada por la Junta de Gobierno.

La ayuda de la CARM asciende a 63.314,78 euros y tiene como objetivo reforzar las acciones municipales destinadas a la reducción del absentismo y a la inclusión del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. El resto del presupuesto, que supone una cofinanciación municipal de 25.700 euros, será asumido por el Ayuntamiento.

Los dos nuevos profesionales, según ha explicado el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, se dedicarán a intensificar las labores de prevención e intervención directa. Entre las principales actuaciones del programa destacan el refuerzo de la coordinación con los centros educativos y los servicios municipales, la participación de la Policía Local con la figura del Policía Tutor para la prevención, y el desarrollo de talleres, actividades deportivas y culturales en colaboración con los colegios para motivar la asistencia y la inclusión del alumnado.

Gratuidad de las Escuelas Infantiles

La Junta de Gobierno también ha aprobado la generación de un crédito para 2026 de 933.000 euros con el objetivo de cubrir los gastos de funcionamiento de las escuelas infantiles municipales durante el próximo año, garantizando el mantenimiento de la gratuidad de las mismas.

Este curso son 918 menores lo que disfrutan de una plaza gratuita, pero el próximo curso la cifra superará los 1.000 con la apertura y puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil del Parque de la Rosa.