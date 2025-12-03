Vox exige un nuevo concurso para la Catedral de Cartagena que contemple el ábside gótico del siglo XIII

Vox ha registrado una moción en la Asamblea Regional en la que exige la paralización inmediata del concurso actual de restauración de la Catedral Santa María la Mayor de Cartagena y la puesta en marcha de un nuevo concurso internacional que contemple el ábside gótico del siglo XIII, documentado arqueológicamente, para que sea el eje del proyecto de reconstrucción.

El presidente provincial y portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, acompañado por el vicealcalde de Cartagena, Diego José Salinas, el equipo de Vox Cartagena y la Asociación Origen, explicó que con esta iniciativa pretenden poner fin a una "anomalía histórica que el bipartidismo ha sido incapaz de solucionar durante décadas", ya que se trata del único templo de toda España que, tras la Guerra Civil, no ha sido rehabilitado. "Esto no se entiende. Lo que pedimos es que se firme un convenio entre las diferentes administraciones para que los fondos lleguen y la catedral recupere el uso que siempre tuvo: un uso religioso ligado claramente al cristianismo", manifestó.

Antelo adelantó que, para financiar los trabajos, van a pedir "que los presupuestos destinen lo que Cartagena se merece porque esa es la competencia de la Comunidad Autónoma". No obstante, no lo presentó como una condición para la negociación de las cuentas, puesto que en esta campaña "también deben implicarse el Ayuntamiento, el Gobierno nacional y, por supuesto, hay que buscar fondos europeos", explicó.

El portavoz parlamentario mostró su deseo de que "todos los partidos se sumen a una propuesta que debería haberse resuelto hace ya muchos años". En este sentido, lamentó que, "en esta región, llevamos treinta años acostumbrados a ver proyectos diseñados para los medios de comunicación, pero que nunca se ejecutan".

Desde la asociación Origen recalcaron que la catedral "no es una cuestión partidista, sino un bien común, una memoria compartida y un elemento esencial de la identidad cartagenera". Celebran que la moción presentada por Vox reconozca que la restauración debe ser "íntegra, rigurosa, respetuosa y orientada exclusivamente a recuperar su naturaleza de templo", al mismo tiempo que se considera "imprescindible" paralizar el concurso actual y convocar uno nuevo "centrado en los criterios históricos y arqueológicos que exige un Bien de Interés Cultural". Asimismo, defienden que, una vez restaurada, la Catedral de Santa María la Mayor "debe tener el mismo uso religioso exclusivo que el resto de catedrales españolas".