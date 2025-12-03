Los vecinos de Los Belones en Cartagena se revelan contra el huerto solar

«Los vecinos nos hemos encontrado hace un par de semanas, porque es cuando ha sido más evidente, que están montando veinte hectáreas de placas fotovoltaicas en el campo de la zona de las barracas, que es colindante al espacio protegido de Calblanque». Así explica Lidia Morales, una vecina de Los Belones, la situación que afrontan los residentes de la zona, quienes han decidido comenzar diversas actuciones para protestar por su instalación.

Señala que «aparte de este despropósito, están incumpliendo un montón de leyes, entre ellas una ley para proteger el Mar Menor. Además, la Cuenca Hidrográfica de Segura sacó una ley por la cual se protegía la rambla de la Carrasquilla, se ha invertido un montón de dinero para hacer una infraestructura de bajantes de agua y ahora permiten poner estas plazas fotovoltaicas, que han cambiado todo el cauce de las aguas y lo han puesto pegado a la rambla».

Morales expone que «no solo que han rebajado todo el suelo para poner las placas, sino que las placas en sí mismas van a ser un techo sobre el cual va a deslizar el agua y nos va a provocar unos problemas muy grandes otra vez de atascos de barro en el Mar Menor y en las bajantes de agua».

Asimismo, asegura que hay un gran descontento vecinal en el pueblo porque «toda la orografía de nuestro paisaje, que antes eran campos de amapola, ahora van a ser placas solares».

Según comentan los residentes de la zona ya ha comenzado la construcción del huerto solar, en concreto están avanzando con los movimientos de tierra.

Los vecinos de la zona han comenzado a recoger firmas, reuniendo por el momento casi 1000, y han convocado una reunión para el jueves a las ocho de la tarde en el local social.

«Por ley que tienen que comunicarselo a los vecinos para pedir permiso, pero los vecinos se han despertado una mañana con todo el campo de enfrente arado y tractores poniéndoles torres de alta tensión a tres metros de su casa», asegura.

Afirma que la gente está muy enfadada porque "la magnitud de este proyecto es como para que nos hubiéramos enterado", aunque el presidente de la Asociación de Vecinos puso un aviso en el tablón del local social.

Ahora se plantean acudir al Defensor del Pueblo, «porque el Ayuntamiento de momento no está dando respuesta». La edil socialista Isabel Andreu se reunió con los vecinos de Los Belones este lunes.