MC Cartagena critica el modelo del PP para el comercio local

MC denuncia el modelo de gestión comercial del gobierno de Arroyo, al que acusa de apostar por la apariencia mientras desatiende las necesidades reales de comerciantes y emprendedores. La portavoz adjunta de MC, Mercedes Graña, tras visitar el Mercado de Santa Florentina, critica «la distancia entre la imagen que proyecta el Ayuntamiento y la situación que viven los profesionales del sector».

Según la edil, «la alcaldesa nos ha regalado la misma fachada decorada por Navidad, pero al entrar la realidad cambia por completo, cerca del 50% de los puestos permanecen sin actividad». A ello se suma el ascensor fuera de servicio y el parking renovado pero cerrado, porque el Ayuntamiento aún no lo ha licitado.

La concejal insiste en que «la realidad es muy distinta a la que vende el Gobierno; la política de los mercados del PP es esta: un Mercado de Santa Florentina a medio gas, un Cénit sin apoyos y un Mercado Gisbert al que han despojado de su función como plaza de abastos».

Para MC, esta situación no es fruto de la casualidad, "sino una línea de trabajo sostenida en el tiempo: inversiones cosméticas, anuncios vacíos y ausencia de un plan estratégico para revitalizar el comercio local, con el resultado de un modelo que prioriza la foto y la propaganda por encima del apoyo real a quienes generan actividad económica en la ciudad".

La edil cartagenerista reitera que MC seguirá trabajando "en defensa de los comerciantes y emprendedores, proponiendo medidas de impulso y fiscalizando la falta de compromiso del gobierno de Arroyo". "El comercio de Cartagena merece mucho más que una fachada bonita", concluye Graña.

Un Plan de Ayudas

La concejal cartagenerista también pone el foco sobre el reparto de las ayudas del Plan de Apoyo a la Actividad Comercial. El plan anunciado por el Gobierno local se ha quedado en 115.000 euros, una cifra que no alcanza los 130.000 euros presupuestados.

"Esta reducción evidencia la falta de compromiso real con un sector que atraviesa enormes dificultades y que necesita medidas ambiciosas, no simples gestos de cara a la galería", señala Graña, quien afirma que "los comerciantes del casco histórico, que sostienen día a día la vida de nuestras calles, reciben así unas migajas que poco contribuyen a garantizar su supervivencia y competitividad".

"Resulta inaceptable que, mientras se presume de apoyar a 14 iniciativas, se ignore la magnitud de los problemas estructurales que afectan al comercio local", hace hincapié la edil. "La diferencia entre lo prometido y lo ejecutado refleja una política de mínimos, incapaz de responder a las necesidades de quienes generan empleo y dinamizan la economía de Cartagena", ha añadido. "El Gobierno local debe dejar de maquillar cifras y empezar a apostar de verdad por el comercio de proximidad, con planes integrales y dotaciones suficientes que permitan revitalizar el casco histórico y asegurar un futuro digno para nuestros comerciantes", concluye Graña.