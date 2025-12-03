Denuncian la falta de agentes de la Guardia Civil en Cartagena ante el "aumento" de la delincuencia

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia el "grave déficit" de efectivos que sufre el cuartel de Cartagena "ante el aumento delincuencial" en la ciudad.

El Cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, que históricamente fue el segundo más importante de la Región, se ha convertido, dice la asociación, en una unidad más con un "elevado déficit de personal". Entre los factores que han agravado la situación se encuentra el retraso en la construcción de las nuevas dependencias en el número 29 de la calle Ángel Bruna.

La plantilla del Puesto de Seguridad Ciudadana de Cartagena era en los últimos años una de las más numerosas del municipio. Sin embargo, añade AUGC en su comunicado, el ligero incremento de efectivos realizado recientemente en unidades como Cabo de Palos, El Algar o Fuente Álamo "no se ha visto reflejado en Cartagena".

El catálogo de puestos del Puesto de Seguridad Ciudadana fija una plantilla de 38 componentes de todos los empleos. Actualmente existen 6 vacantes sin publicar y, al menos, 12 guardias civiles comisionados en otras unidades o áreas. Esto deja una plantilla real de 20 efectivos, a los que además hay que descontar vacaciones, cursos, bajas médicas y otras ausencias.

Patrullas de Fuente Álamo o La Unión tienen que reforzar el servicio en ocasiones, lamentan

Este número resulta "claramente insuficiente" para garantizar, al menos, una patrulla de seguridad ciudadana por turno que pueda atender los numerosos avisos, que terminan siendo asumidos por patrullas de Fuente Álamo o La Unión.

La situación es aún "más preocupante" si se considera que su demarcación territorial abarca desde Los Camachos hasta Tallante, incluyendo urbanizaciones como el Polígono de Santa Ana o La Vaguada, así como zonas industriales como Cabezo Beaza y Los Camachos, sumando un total de 244 kilómetros cuadrados.

AUGC desconoce los motivos por los cuales no se ha incrementado la plantilla, aunque considera evidente que "la falta de un acuartelamiento adecuado, la escasez de espacio y las deficiencias estructurales de las dependencias provisionales en el Colegio Arévalo influyen de forma negativa en esta situación".

Hasta 80 efectivos más

AUGC lleva varios años reclamando la creación de un Puesto Principal de Seguridad Ciudadana en Cartagena, una demanda que en diversas ocasiones ha sido respaldada tanto por el Ayuntamiento de Cartagena como por la Asamblea Regional.

La elevación del actual puesto de seguridad ciudadana a la categoría de puesto principal supondría que esta unidad pasara de estar dirigida por un suboficial a estar mandada por un teniente. Este cambio de rango permitiría aumentar la plantilla hasta un número estimado de entre 70 y 80 guardias civiles, reforzando notablemente la capacidad operativa en la comarca.

Asimismo, la creación de este puesto principal permitiría reforzar el equipo de recepción de denuncias, mejorando de forma significativa la atención al ciudadano; incrementar los recursos del área de investigación, lo que redundaría en una mayor eficacia en la resolución de delitos y en la detención de sus autores; potenciar equipos especializados, como los de delitos tecnológicos o violencia de género, actualmente insuficientes para atender la demanda existente.

Sin embargo, hasta la fecha ni la Dirección General de la Guardia Civil ni la Delegación del Gobierno en Murcia han impulsado ningún proyecto para elevar el rango del Puesto de Seguridad Ciudadana de Cartagena. Esto impide tanto el aumento de plantilla como la mejora del servicio que se presta a la ciudadanía. Mientras se produce este avance, AUGC considera urgente que se publiquen las cinco vacantes actualmente existentes.

Exigen una reunión urgente con Delegación

AUGC desea trasladar esta reivindicación, así como otras relacionadas con la seguridad ciudadana y las condiciones de servicio de la Guardia Civil, al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. No obstante, las solicitudes de reuniones de trabajo realizadas hasta el momento, explica AUGC, no han sido aceptadas por dicho organismo.

Por ello, la asociación solicita nuevamente, de manera pública, mantener una reunión urgente en la que la voz y la experiencia de los guardias civiles sean escuchadas y tenidas en cuenta.