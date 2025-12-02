La UPCT prueba en el Puerto de Cartagena cómo predecir la energía eléctrica que necesitan los buques atracados

Paso decisivo para la descarbonización del sistema portuario español, así define la investigadora de la Universidad Politécnica de Cartagena María José Legaz la plataforma digital que ha desarrollado para predecir la demanda energética de los buques atracados y facilitar la implantación de sistemas de suministro eléctrico que permitan a grandes barcos, como los cruceros, apagar los motores durante sus escalas y así evitar la emisión de gases contaminantes.

La herramienta, denominada ‘Plataforma de evaluación cuantitativa de Shore Power para puertos utilizando datos AIS’, es única en España y capaz de monitorizar en tiempo real la actividad de los buques y predecir la demanda energética durante su estancia en puerto a través de los datos de consumo de sus motores auxiliares.

La plataforma fue presentada ayer al responsable de Proyectos Estratégicos e Innovación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Fermín Rol.

El desarrollo calcula al instante la potencia eléctrica que requieren los buques atracados y predice la demanda eléctrica para los siguientes tres días, anticipando picos de energía y posibilitando planificar el despliegue de los sistemas de suministro de energía desde tierra.

“Esta tecnología sitúa a los puertos españoles en la vanguardia de la transición energética para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y asegurar el cumplimiento de las exigencias europeas que entrarán en vigor en 2030”, explica Legaz, investigadora principal del proyecto I-4 82 del programa ‘Ports 4.0’, financiado con 15.000 euros por Puertos del Estado, a través de Cartagena PortLab, el servicio de consultoría estratégica de innovación para la creación y dinamización de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

“La plataforma beneficia a las autoridades portuarias, al facilitar la planificación energética; a las navieras, permitiéndoles ahorrar consumo de combustibles fósiles, y a la sociedad al reducir la contaminación tanto atmosférica como acústica”, resume la investigadora de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica de la Politécnica de Cartagena.

La Autoridad Portuaria tiene en fase de licitación un proyecto para suministrar energía eléctrica en el muelle de cruceros y, posteriormente, en el muelle de Santa Lucía.