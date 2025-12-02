Proyecto
La Plaza Jaime Bosch de Cartagena acogerá el primer parque inclusivo de España
El próximo 20 de diciembre tendrá lugar un taller de creación y jardinería, abierto a todos los cartageneros
El primer parque inclusivo de España se ubicará en la Plaza Jaime Bosch, delante de la Iglesia de San Diego. Así lo ha anunciado la Asociación Vecinal del Barrio de San Diego-Casco Histórico. El Ayuntamiento de Cartagena ya trabaja en hacer realidad un proyecto pionero que permitirá que personas de todas las edades y capacidades disfruten de un espacio accesible, seguro y adaptado a la diversidad funcional.
El parque incorporará un sistema avanzado de gestión y cierre que garantizará un uso ordenado de las instalaciones, mejorará su conservación y reforzará la seguridad del entorno.
Además, ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, integrando recursos para personas con movilidad reducida, diversidad sensorial, neurodivergencias, así como para nuestros mayores, niños y adolescentes, creando un espacio que evoque recuerdos de infancia y acompañe a las nuevas generaciones desde la plena inclusión.
Como parte del proceso de mejora y activación comunitaria de la plaza, el próximo 20 de diciembre tendrá lugar un taller de creación y jardinería, abierto a todos los cartageneros.
"Será una actividad preparada con cariño, en la que personas de todas las edades podrán participar en la plantación acondicionamiento de las zonas verdes, fomentando el cuidado compartido del entorno, la convivencia y el orgullo de barrio", señalan desde la asociación de vecinos.
Desde la Asociación Vecinal invitan a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa que fortalece la comunidad y sitúa a Cartagena y a su barrio como un referente nacional en inclusión y modernización de los espacios públicos.
Asimismo, agradecen al Consistorio "por su interés, implicación y apoyo para que este proyecto sea hoy una realidad en nuestro entorno".
