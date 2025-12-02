Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proyecto

La Plaza Jaime Bosch de Cartagena acogerá el primer parque inclusivo de España

El próximo 20 de diciembre tendrá lugar un taller de creación y jardinería, abierto a todos los cartageneros

Comienza la construcción del primer parque inclusivo de España en el barrio de San Diego en Cartagena

Comienza la construcción del primer parque inclusivo de España en el barrio de San Diego en Cartagena / L.O

Juana Martínez

El primer parque inclusivo de España se ubicará en la Plaza Jaime Bosch, delante de la Iglesia de San Diego. Así lo ha anunciado la Asociación Vecinal del Barrio de San Diego-Casco Histórico. El Ayuntamiento de Cartagena ya trabaja en hacer realidad un proyecto pionero que permitirá que personas de todas las edades y capacidades disfruten de un espacio accesible, seguro y adaptado a la diversidad funcional.

El parque incorporará un sistema avanzado de gestión y cierre que garantizará un uso ordenado de las instalaciones, mejorará su conservación y reforzará la seguridad del entorno.

Además, ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, integrando recursos para personas con movilidad reducida, diversidad sensorial, neurodivergencias, así como para nuestros mayores, niños y adolescentes, creando un espacio que evoque recuerdos de infancia y acompañe a las nuevas generaciones desde la plena inclusión.

Como parte del proceso de mejora y activación comunitaria de la plaza, el próximo 20 de diciembre tendrá lugar un taller de creación y jardinería, abierto a todos los cartageneros.

"Será una actividad preparada con cariño, en la que personas de todas las edades podrán participar en la plantación acondicionamiento de las zonas verdes, fomentando el cuidado compartido del entorno, la convivencia y el orgullo de barrio", señalan desde la asociación de vecinos.

Desde la Asociación Vecinal invitan a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa que fortalece la comunidad y sitúa a Cartagena y a su barrio como un referente nacional en inclusión y modernización de los espacios públicos.

Asimismo, agradecen al Consistorio "por su interés, implicación y apoyo para que este proyecto sea hoy una realidad en nuestro entorno".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. El Mercado Medieval llega a Cartagena: esta y otras actividades para el fin de semana en la ciudad portuaria
  3. Comienza la cuenta atrás para que finalice la concesión de El Batel
  4. El comandante del S-81, en su regreso a Cartagena tras su primera misión: 'Es un hito en la industria de defensa
  5. Retenciones de tráfico en la A-30 en dirección Cartagena por un accidente a primera hora de la mañana de este lunes
  6. El jefe de los Bomberos de Cartagena: 'El incendio del Santa Lucía fue difícil de atacar y temimos que hubiese víctimas
  7. Consulta las calles del centro de Cartagena que estarán cortadas este fin de semana por el mercado medieval
  8. Un incendio controlado en media hora: así frenaron los bomberos de Cartagena las llamas en el hospital Santa Lucía

La Plaza Jaime Bosch de Cartagena acogerá el primer parque inclusivo de España

La Plaza Jaime Bosch de Cartagena acogerá el primer parque inclusivo de España

La pala entra en el barrio cartagenero de Los Mateos

La pala entra en el barrio cartagenero de Los Mateos

El 'Galerna' parte de Cartagena a una misión de la OTAN contra el terrorismo

El 'Galerna' parte de Cartagena a una misión de la OTAN contra el terrorismo

Así será la Navidad en Cartagena: un pasacalles de emisarios reales, un belén a tamaño real y un gran espectáculo de drones en el Puerto

Así será la Navidad en Cartagena: un pasacalles de emisarios reales, un belén a tamaño real y un gran espectáculo de drones en el Puerto

Ingresa en prisión provisional el hombre que intentó degollar a un pensionista para robarle en Cartagena

Ingresa en prisión provisional el hombre que intentó degollar a un pensionista para robarle en Cartagena

La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier

La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier

Aleteos sin barreras: jóvenes con discapacidad se aventuran en el buceo en Cartagena

Aleteos sin barreras: jóvenes con discapacidad se aventuran en el buceo en Cartagena

El jefe de los Bomberos de Cartagena: "El incendio del Santa Lucía fue difícil de atacar y temimos que hubiese víctimas"

El jefe de los Bomberos de Cartagena: "El incendio del Santa Lucía fue difícil de atacar y temimos que hubiese víctimas"
Tracking Pixel Contents