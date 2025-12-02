Cartagena Puerto de Culturas incorporará tres monumentos y tendrá el presupuesto más alto de su historia en 2026

Tres monumentos que se incorporarán a su oferta y el presupuesto más alto de su historia. Cartagena Puerto de Culturas se prepara para un año de récord. La sociedad aprobó este martes su presupuesto para 2026 por un importe de 2.692.200 euros, de los que 1.992.200 proceden de la gestión de los espacios visitables y las tiendas, y 700.000 euros de la subvención municipal del Ayuntamiento.

Según explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo, del presupuesto más alto con el que ha contado la sociedad desde su constitución, hace casi 25 años, "fruto de la mejor gestión de los espacios y el aumento de visitantes a los mismos".

Además, indicó que a lo largo del próximo año se sumarán tres nuevos espacios visitables a la oferta turística. Esta ampliación supone el mayor crecimiento de la red desde la creación del Consorcio y coincide con un incremento estimado del 18% en ingresos por venta de entradas.

En concreto, se trata de la Casa Natal de Isaac Peral, la Batería de San Leandro y el Anfiteatro Romano, que será visitable mientras continúan los trabajos arqueológicos. La Batería de San Leandro, además, se va a integrar en la ruta del bus turístico.

La regidora municipal puntualizó que 2026 va a ser un año histórico, porque coincidiendo con el 25 aniversario de Cartagena Puerto de Culturas "vamos a consolidarnos como unos de los destinos culturales más atractivos del Mediterráneo, incrementando la oferta, mejorando la accesibilidad y reforzando la capacidad de gestión pública del patrimonio".

Uno de los asuntos abordados hoy por el órgano de gestión ha sido la cesión temporal del ascensor panorámico al Ayuntamiento para ejecutar una subvención destinada a mejorar su accesibilidad universal, "una actuación clave al ser uno de los accesos principales al Parque Torres y al Castillo de la Concepción".

La renovación integral del Ascensor Panorámico de la calle Gisbert supondrá una intervención destinada a reforzar la seguridad, mejorar la accesibilidad y actualizar los sistemas de una instalación que supera ya las dos décadas de uso. La actuación, que supera los 60.000 euros, incluye la sustitución de más de 1.300 tornillos del cerramiento exterior, actualmente afectados por corrosión, por nuevos elementos de acero inoxidable, mediante trabajos verticales y el uso de plataforma elevadora.

Nueva oferta para gestionar el catamarán y el bus turístico

Por otra parte, el Consejo de Administración aprobó los nuevos pliegos de contratación del Catamarán y del Bus Turístico, que garantizan la continuidad operativa, la modernización del servicio y su adaptación al crecimiento de la demanda. Arroyo insistió en que "los servicios de movilidad turística son esenciales para conectar los recursos patrimoniales y facilitar una experiencia más completa a los visitantes".

Además, en la reunión de la Junta de Accionistas, que también se ha celebrado este martes, se ha aprobado el nuevo Convenio de Colaboración con la Fundación Teatro Romano de Cartagena, que permitirá reforzar la promoción turística y mejorar la coordinación entre ambas entidades.

A este respecto, Arroyo subrayó que la renovación del acuerdo "da estabilidad a uno de los grandes motores turísticos de la ciudad, que es el monumento más visitado de toda la Región, y garantiza su difusión y proyección internacional".

Según el informe de gestión presentado al Consejo en el periodo del 1 de enero al 20 de noviembre de 2025, el Teatro Romano sigue a la cabeza del número de visitas, con 232.780, seguido del Ascensor Panorámico, con 130.282, y el Centro de Interpretación del Castillo de la Concepción, con 90.843.

Ese documento recoge el programa de conservación en los yacimientos gestionados por la sociedad que desgrana que en el Museo Foro Romano Molinete se ejecutaron tareas de limpieza, consolidación y restauración, con equipos especializados y apoyo de estudiantes universitarios, actuando tanto en vitrinas como en estructuras arqueológicas para garantizar la preservación del conjunto y en la Muralla Púnica y la Cripta de San José se llevaron a cabo intervenciones profundas de limpieza, retirada de morteros inestables. También se actuó en la impronta de la muralla de Carlos III y en elementos degradados de accesos y estructuras.