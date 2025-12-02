Cartagena oferta más de 300 plazas para jóvenes que quieran viajar a la nieve este invierno

Juventud del Ayuntamiento de Cartagena presenta una nueva edición del programa ‘Nos vamos a la Nieve’, una propuesta invernal ya consolidada dentro del programa T-LA (Tiempo Libre Alternativo) que cuenta con más de 300 plazas para jóvenes de entre 14 y 35 años, los menores deben ir acompañados de un adulto.

Entre las diferentes opciones hay escapadas de un día y también viajes de fin de semana a Sierra Nevada.

Las escapadas de un día serán el 26 de diciembre, 24 de enero, 22 de febrero y 14 de marzo. Estas salidas incluyen forfait, clases de esquí o snowboard, materiales y traslados por 85 euros.

También se ha programado una escapada de ocio en Borreguiles. El 31 de enero, siguiendo el compromiso de Cartagena como Ciudad Amiga de la Infancia, se lanza una propuesta de ocio dirigida a mayores de 12 años, en la que podrán disfrutar de una jornada repleta de diversión en la nieve, con actividades como toboganes y trineos por 40 euros.

Además, la propuesta se completa con un viaje de fin de semana los días 14 y 15 de febrero, coincidiendo con la celebración de San Valentín, para disfrutar de esta experiencia tanto en pareja como con amigos. La actividad incluye alojamiento en albergue juvenil, un día de esquí o snowboard con clases y materiales, y una visita guiada al Albaicín por 145 euros.

Todas las actividades incluidas en el programa están subvencionadas, lo que permite que el precio para que los jóvenes vivan esta experiencia sea más económico.

El éxito de ediciones anteriores, en las que se completaron todas las plazas, demuestra la gran acogida de esta iniciativa, que combina deporte, convivencia y naturaleza en un entorno privilegiado como Sierra Nevada.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden ver toda la información detallada a través de la web de Juventud, así como ponerse en contacto con el programa en el correo tla@ayto- cartagena.es, teléfono 968 12 88 62, o de manera presencial en las instalaciones de Juventud en el Paseo de Alfonso XIII.