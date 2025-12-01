Así será la Navidad en Cartagena: un pasacalles de emisarios reales, un belén a tamaño real y un gran espectáculo de drones en el Puerto

La magia de la Navidad vuelve a Cartagena un año más. Este lunes la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha dado a conocer la programación navideña, que comenzará este viernes 5 de diciembre.

El Ayuntamiento ha preparado más de 300 actividades entre las que se incluyen talleres infantiles navideños, conciertos, desfiles y espectáculos.

Arroyo detalló que han trabajado para conseguir una programación variada y de calidad que llegue a todos los rincones del municipio, haciendo especial hincapié en que el presupuesto de iluminación para barrios y diputaciones supone un 60% del total destinado a luces navideñas.

En concreto, se instalarán más de 700 adornos lumínicos, 47 más que el pasado año. Además de más de 30.000 flores distribuidas por el municipio.

Como novedad, el gran encendido de este viernes se celebrará en la explanada del Puerto para que cartageneros puedan disfrutar del espectáculo de drones, ya que según detalló la regidora municipal el año pasado mucha gente no pudo ver la representación de Peter Pan porque el aforo de la Plaza del Ayuntamiento es menor y faltó sitio.

Otra de las incorporaciones de este año será un belén a tamaño real en la plaza de la antigua Puerta de Madrid. En total serán 24 los belenes que se podrán ver por todo el municipio como en la Real Sociedad Económica de Amigos del País y en la capilla del Medinaceli, entre otros lugares.

Asimismo, además de la cabalgata de reyes, que mantiene su recorrido por el casco histórico, cartageneros y visitantes podrán disfrutar del desfile de Papá Noel, que se consolida este año y tendrá lugar el domingo 21 de diciembre, y por primera vez se celebrará el viernes 2 de enero el pasacalles de los emisarios reales.

El presupuesto total destinado a las actividades y la iluminación roza los dos millones de euros, si bien el Consistorio ha puesto en marcha una estrategia de colaboración público-privada para que diferentes empresas como Repsol patrocinen algunos de los eventos.