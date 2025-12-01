La pala entra en el barrio cartagenero de Los Mateos

Lo que hasta hace unas horas eran viviendas han pasado a ser este lunes meros montones de escombro. El Ayuntamiento de Cartagena ha comenzado a demoler varias casas declaradas en ruinas en el barrio de Los Mateos.

El Grupo Municipal Socialista denunció tras visitar in situ el lugar donde se estaban realizando los trabajos de demolición que "la alcaldesa, Noelia Arroyo, está actuando de espaldas a los vecinos y colectivos del barrio de Los Mateos, donde tiene previsto este lunes iniciar la demolición de viviendas sin haberlo consultado con los residentes, rompiendo de esta forma el acuerdo alcanzado en 2016".

"Se pactó que no se iba a hacer ni una sola demolición sin informar antes a los vecinos y no se está haciendo. Está previsto que las palas empiecen a demoler y este lunes es cuando se han presentado los técnicos del Servicio de Vivienda en el barrio, cuando van a comenzar los trabajos. Es la política de vivienda del PP, mientras se sienta a negociar con los constructores, a la gente humilde y trabajadora les tira las viviendas y los deja en la calle", señaló el portavoz socialista, Manolo Torres.

Según, explicó Torres estas viviendas, que hace unos meses no estaban alojadas, ahora sí lo están. "Actúan mal y sin planificación, como siempre. Priorizan sus intereses por encima del de los vecinos y los echan, a un mes de Navidad, sin ninguna planificación ni trabajo previo de Servicios Sociales que les ofrezca soluciones habitacionales", hizo hincapié el portavoz socialista.

Terreno contaminado

Torres recordó que en estos barrios existe un problema residencial muy grave "al que no se da respuesta, ya que estaba previsto la construcción de viviendas sociales, pero el Gobierno de Arroyo compró un terreno contaminado y se ha visto obligado a devolver 1,6 millones de euros que se debían invertir en esta zona".

"Al final, siempre pagan los que menos tienen la negligencia de PP y Vox. Arroyo debe paralizar las demoliciones y escuchar a los vecinos antes de meter una pala en el barrio y dejar a la gente sin vivienda a apenas un mes de la Navidad, como ya hizo con la residencia de la calle Caballero. La historia se repite", denunció Torres.

Por su parte, fuentes municipales aseguraron que en Los Mateos se están realizando demoliciones de construcciones con decreto de ruina por parte de Urbanismo. Concretaron que se trata de siete construcciones, "en una inspección realizada el viernes se comprobó que dos de ellas había sido ocupadas. Se detuvo la operación y se dio aviso a los Servicios Sociales". Asimismo, confirmar que este lunes se ha procedido a derribar las cinco en las que no había residentes y Servicios Sociales está trabajando con los ocupantes de las otras dos.