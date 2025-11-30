Aleteos sin barreras: jóvenes con discapacidad se aventuran en el buceo en Cartagena

Lidia, con parálisis cerebral, Muhammed, con retraso intelectual, y Leo y Pablo, con Síndrome de Down, se convirtieron por unas horas, junto a otros 25 jóvenes con discapacidad de la Región, en intrépidos buceadores gracias a la experiencia de buceo adaptado que ofrece el Grupo de Exploración Subacuática de Cartagena (GESC) a través del proyecto inclusivo Supera. La jornada, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el día 3 de diciembre, contó con la colaboración de instructores y acompañantes de la especialidad de buceo adaptado del club y de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM), e incluso con voluntarios de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ahora buzos en formación, y se desarrolló en la piscina municipal de La Aljorra, en el municipio cartagenero.

Los participantes pudieron comprobar que en el medio acuático las barreras desaparecen y los problemas de movilidad dejan paso a una sensación de libertad gracias a la ingravidez y a poder moverse con libertad bajo el agua respirando sin tener que sacar la cabeza, gracias al equipo de submarinismo que convierte el buceador en un ser acuático más. Hasta las discapacidades más severas, como parálisis cerebral o distrofias musculares, pueden superarse bajo el agua con la ayuda de buceadores expertos, adiestrados para enseñar a los participantes a moverse y respirar como un pez. Reguladores, botellas de aire, chalecos, máscara y aletas: ese es todo el equipo que necesitan para conseguirlo, equipos que, si es preciso, se adaptan según el tipo de discapacidad. Así, a quienes no pueden respirar de forma autónoma, se les facilitó lo que se conoce en el mundillo del buceo, como ‘fullface’, que no es otra cosa que una máscara que les cubre toda la cara y les proporciona aire sin esfuerzo alguno.

La piscina fue un hervidero de actividad durante toda la mañana, sumergida en una marea de sonrisas, agradecimientos y muchos abrazos: los participantes disfrutaron de lo lindo y esa fue su forma de agradecer la experiencia que nunca hubieran imaginado poder vivir por su discapacidad. Todos quedaron con ganas de más.

Actividades como esta contribuyen a derribar prejuicios en torno al buceo: cualquier persona, con excepciones claro está por motivos de salud, pueden acceder al mundo acuático y, con ese ánimo, el GESC y la FASRM desarrollan a lo largo del año diferentes actividades para crear una comunidad de buceadores con discapacidad.

El proyecto de Buceo Inclusivo Supera del GESC es una más de las actividades que el club desarrolla en la Región y que se suma a otros, también de carácter social, como el de ‘Buceo en las Aulas’, que se realiza en centros escolares y que permite a los estudiantes de quinto y sexto de Primaria adentrarse en los secretos del submarinismo con sesiones teóricas y prácticas. Un proyecto que ya ha hecho las delicias de decenas de alumnos que, además, han aprendido la importancia de conservar el medio marino y el medio ambiente, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que defiende el GESC.

Para más información y para solicitar participar en las actividades del GESC pueden dirigirse al correo buceadoresgesc@gmail.com.