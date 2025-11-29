Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre sus puertas hasta el domingo el tradicional Mercado Medieval de Cartagena

El horario de apertura es de 10.00 a 21.30 horas

La Edad Media ha vuelto al casco antiguo de Cartagena donde vuelve a abrir sus puertas el tradicional Mercado Medieval, un recorrido por la mejor gastronomía y artesanía, además de actividades para toda la familia, que se podrán disfrutar hasta este domingo 30 de noviembre.

El horario de apertura es de 10.00 a 21.30 horas. En cuanto a la instalación de los puestos, están distribuidos entre las calles San Miguel, San Francisco, Duque, la plaza del Risueño, plaza de la Merced o calle san Diego, entre otras.

