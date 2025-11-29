Inauguración
Abre sus puertas hasta el domingo el tradicional Mercado Medieval de Cartagena
El horario de apertura es de 10.00 a 21.30 horas
La Edad Media ha vuelto al casco antiguo de Cartagena donde vuelve a abrir sus puertas el tradicional Mercado Medieval, un recorrido por la mejor gastronomía y artesanía, además de actividades para toda la familia, que se podrán disfrutar hasta este domingo 30 de noviembre.
El horario de apertura es de 10.00 a 21.30 horas. En cuanto a la instalación de los puestos, están distribuidos entre las calles San Miguel, San Francisco, Duque, la plaza del Risueño, plaza de la Merced o calle san Diego, entre otras.
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Cafetería con terraza y un acceso a pie de calle: así será la reforma de la Estación de Autobuses de Cartagena
- La Intervención del Ayuntamiento de Cartagena da la voz de alarma sobre la gestión económica
- El Mercado Medieval llega a Cartagena: esta y otras actividades para el fin de semana en la ciudad portuaria
- Comienza la cuenta atrás para que finalice la concesión de El Batel
- Retenciones de tráfico en la A-30 en dirección Cartagena por un accidente a primera hora de la mañana de este lunes
- Cinco carreteras, un centro industrial y tres vías de tren aglutinan el ruido de Cartagena
- Proyecto para relanzar el ferrocarril en el Campo de Cartagena y el Mar Menor