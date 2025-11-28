El S-81 'Isaac Peral' atraca en Cartagena al ritmo de Arde Bogotá tras cumplir su primera misión operativa

Tal y como estaba previsto, el submarino S-81 'Isaac Peral' ha atracado esta mañana en Cartagena tras cumplir su primera misión operativa en el despliegue 'Sea Guardian' de la OTAN en aguas del Mediterráneo.

La embarcación ha llegado a puerto con un simpático guiño a la ciudad, pues a su entrada sonaba la banda cartagenera Arde Bogotá. Los temas 'Exoplaneta' y 'La Salvación' se han reproducido al inicio del acto de recibimiento de la embarcación y de su dotación, compuesta por 55 militares.

El 'Isaac Peral' se integró a mediados de octubre en la operación de la OTAN para reforzar la seguridad marítima y contra el terrorismo en el Mediterráneo.

La operación 'Sea Guardian' cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima, como el desarrollo de capacidades de seguridad, apoyo al conocimiento de la situación y lucha contra el terrorismo.

Sus actividades están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo, como el tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas y a impulsar las capacidades de seguridad marítima de los países de la región.

En caso necesario, y si la OTAN lo acuerda, puede ejecutar tareas adicionales como operaciones de interdicción marítima, defensa de la libertad de navegación, lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y protección de infraestructuras críticas.