El pleno en Cartagena exige derogar la ley estatal que obliga a subir la tasa de basuras

El pleno del Ayuntamiento de Cartagena, presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, aprobó ayer una iniciativa del portavoz del grupo popular, Ignacio Jáudenes, instando al Gobierno de España a derogar la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa o prestación patrimonial que repercuta el 100% del coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos. La moción se ha complementado, con una enmienda de adición del portavoz de MC, Jesús Giménez, añadiendo que se inste al gobierno local a recuperar el padrón de las basuras y a fiscalizar a la empresa concesionaria, Lhicarsa.

La sesión de este jueves comenzaba con la alcaldesa mostrando su «felicitación y agradecimiento»” al personal, tanto sanitario como no sanitario, del Hospital Santa Lucía, así como a Bomberos, por la preparación, profesionalidad y el compromiso que demostraron durante su actuación en el incendio que tuvo lugar a primera hora de la mañana del miércoles en el centro hospitalario.

El pleno también ha aprobado por unanimidad la moción de la concejala de MC, María Antonia Pérez, instando al Gobierno local a que, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local, refuerce de forma inmediata la presencia policial disuasoria en la zona del Campo de Bolos de la Urbanización Mediterráneo, especialmente durante el horario nocturno, priorizando la intervención de unidades GOESC realizar controles, cacheos, identificación y cualquier otra actuación necesaria para evitar concentraciones vandálicas o incívicas.

La moción de la concejala no adscrita María Dolores Ruiz, instando al Gobierno municipal a que solicite a la Dirección General de Patrimonio la incoación como Bienes Catalogados de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil Española conforme a lo determinado en el artículo 22 de la Ley 4/2007, ha sido aprobada.

La concejala no adscrita María Dolores Ruiz vio aprobada su moción instando al Gobierno municipal a que, a través del área competente, requiera a la Junta Administrativa del Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios la emisión de un informe actualizado sobre el estado administrativo de los panteones y sepulcros incluidos en el Plan Director, señalando expresamente aquellos que no se encuentren al corriente en el pago de las cuotas de mantenimiento y que, por tanto, pudieran hallarse en una situación similar a la del Panteón de Manuel Picó y Juan Crespo, con el riesgo evidente de pérdida para el patrimonio histórico municipal.

Con el apoyo de todos los ediles, excepto los del PSOE que se han abstenido, se ha aprobado una moción de Mercedes Graña (MC) para el arreglo del campanario y la fachada de la Iglesia de San Antón. La moción señala que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local a exigir al Obispado de Cartagena que promueva un proyecto de restauración del campanario y la fachada de la Iglesia de San Antón; solicitar la colaboración de la Comunidad Autónoma para la cofinanciación de las obras, y comprometer la participación del Ayuntamiento de Cartagena en el impulso de esta restauración.

La concejala no adscrita María Dolores Ruiz ha visto aprobada, con los votos a favor de la proponente, el gobierno, PSOE, grupo Mixto-Sí Cartagena, y la abstención de MC, su moción instando al Gobierno municipal a que, a través del área competente, requiera a la Junta Administrativa del Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios la emisión de un informe actualizado sobre el estado administrativo de los panteones y sepulcros incluidos en el Plan Director, señalando expresamente aquellos que no se encuentren al corriente en el pago de las cuotas de mantenimiento y que, por tanto, pudieran hallarse en una situación similar a la del Panteón de Manuel Picó y Juan Crespo, con el riesgo evidente de pérdida para el patrimonio histórico municipal.

El pleno también ha aprobado por unanimidad, a instancias de MC, instar al Gobierno local a dotar de iluminación al campo de tiro municipal para que los deportistas puedan hacer uso del mismo en horario vespertino y nocturno.