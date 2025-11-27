Catorce habitaciones del Santa Lucía de Cartagena necesitarán una "reforma integral" tras el incendio

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha empezado ya a evaluar los daños ocasionados por el incendio en el Santa Lucía de Cartagena "e inicia las obras para aislar las zonas afectadas y poder darle uso al resto", indican desde el departamento que dirige Juan José Pedreño.

Salud apunta que entre las principales áreas dañadas por lo que denomina "el incidente" se incluyen principalmente infraestructuras localizadas en la terraza del Bloque 5 y unidades de hospitalización de las plantas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, así como la cubierta de la fachada del recinto".

Destacan como daños materiales más relevantes aproximadamente 400 m² de las fachadas oeste y sur del Bloque 5 afectados por el fuego y el local comercial en la planta terraza, la estructura de protección solar y sombreado.

Asimismo, en la cubierta del hospital resultaron afectados 12 paneles de la instalación fotovoltaica y cinco extractores de aire.

"En cuanto a las unidades de hospitalización, 14 habitaciones -de las plantas tercera, cuarta y quinta- precisarán reforma integral", especifican.

Desde la Consejería manifiestan que "ya se han realizado trabajos de aislamiento en los pasillos y ventanas mediante tabiquería de pladur, lo que permitirá utilizar las zonas que no resultaron dañadas".

La Consejería anuncia que se han reforzado los equipos del Rosell para atender mejor a los pacientes

Asimismo, aseguran que "todas las unidades de hospitalización afectadas ya han sido evaluadas, aseguradas y limpiadas" y que se han realizado revisiones generales para asegurar que todos los servicios médicos, quirúrgicos y administrativos se restablecen con normalidad.

"De forma progresiva y en función de la disponibilidad de las zonas, se irá trasladando a los pacientes que, como medida preventiva, fueron reubicados en otras unidades de hospitalización y en Rosell", explicaron desde Salud. En ese otro hospital cartagenero, de hecho, "se han reforzado todos los equipos médicos y asistenciales para garantizar una atención de calidad y adecuada a sus necesidades".

"En cuanto a la evaluación de los daños materiales, los técnicos siguen llevando a cabo un análisis exhaustivo de los elementos afectados, en especial los de la fachada del hospital", precisan.

Se fumaba en la terraza

Profesionales de la Brigada de Policía Científica en la Región de la Policía Nacional se movilizaron este jueves por la mañana al hospital. In situ, los miembros del equipo especializado fueron informados de algo que admitían tanto trabajadores como pacientes del centro: en esa terraza, contigua a la cafetería del centro, era habitual que saliese gente a echar un cigarro. Y todo indica que el origen del siniestro estuvo en una colilla mal apagada. "Aquí fumaba todo el mundo", coinciden.

Estos investigadores conforman un grupo que se persona en los escenarios una vez que los efectivos de los Bomberos han terminado su trabajo, y lo hacen para efectuar inspecciones oculares, donde recaban pruebas y vestigios.