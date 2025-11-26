Sucesos
Segundo incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena en diez años
Una colilla mal apagada y un fallo en el cuadro eléctrico, las dos hipótesis más barajadas del incendio de 2015
No es la primera vez que el Hospital Santa Lucía de Cartagena sufre un incendio en su historia reciente. El pasado 15 de agosto de 2015, el centro hospitalario sufrió una incidencia de características similares. El origen de aquel incendio estuvo en un cuarto de mantenimiento del bloque uno, y las llamas obligaron a desalojar a 30 pacientes de Cardiología y Medicina Interna, que se encontraban en la cuarta planta del centro sanitario.
El fuego causó daños en el exterior del edificio y las llamas, que llegaron a alcanzar los cinco metros de altura, no afectaron a ninguna planta de hospitalización.
En aquel momento se barajó la posibilidad de que el fuego se hubiera producido por una colilla mal apagada, aunque también se planteó un fallo en el cuadro eléctrico. La Consejería abrió una investigación, pero al tratarse de un fuego accidental, no tuvo a quién imputar los gastos derivados de las tareas de extinción del fuego.
