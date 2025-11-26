Submarino
El S-81 ‘Isaac Peral’ regresa a casa este viernes tras su primera misión operativa
Ha completado su primera misión en la operación ‘Sea Guardian’, centrada en reforzar la seguridad marítima y la lucha antiterrorista en el Mediterráneo
L. O.
Tras partir a mediados de octubre, el submarino S-81 ‘Isaac Peral’ atracará este viernes en Cartagena tras cumplir su primera misión operativa en el despliegue ‘Sea Guardian’ de la OTAN, para reforzar la seguridad marítima y contra el terrorismo en el Mediterráneo. El acto de recibimiento de la embarcación y de su dotación, compuesta por 55 militares, tendrá lugar a las 9.30 horas en el arsenal, según fuentes de la Armada.
La operación ‘Sea Guardian’ cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima, como el desarrollo de capacidades de seguridad, apoyo al conocimiento de la situación y lucha contra el terrorismo. Sus actividades están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo, como el tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas y a impulsar las capacidades de seguridad marítima en la región.
