Un observatorio de expertos, tras el incendio de Cartagena: "Las fachadas son una de las vías más rápidas de transmisión del fuego"

"Las fachadas son una de las vías más rápidas de transmisión del fuego", destacaron desde el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS), una entidad de reciente creación que se pronunciaba a propósito del aparatoso incendio originado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, emergencia que obligaba a evacuar varias plantas del centro hospitalario.

El organismo puso el acento en la importancia de velar por "la seguridad y protección de los edificios frente a los incendios", además de "cómo evitar su propagación, especialmente en edificios sensibles por su ocupación, como los hospitales, hoteles, las residencias de ancianos, colegios, etcétera, donde hay un alto riesgo de que, debido al uso de componentes combustibles, el incendio se pueda extender por la fachada".

A 91% de los españoles le preocupa el uso de productos de construcción que favorecen los incendios

En el caso del Santa Lucía, el fuego quedó controlado apenas media hora después, sin causar víctimas mortales. La Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo del caso, investiga si una colilla mal apagada causó las llamas.

"Evitar tragedias"

"En un momento en el que se está revisando el Código Técnico de la Edificación, desde el Observatorio reclamamos el endurecimiento de la normativa para impedir el uso de productos combustibles en edificios sensibles, como es el caso de los hospitales, o de difícil acceso o evacuación, como ya aconsejan los estándares europeos, y evitar así tragedias prevenibles", hacen hincapié.

Tensión en las puertas del Hospital Santa Lucía de Cartagena durante el incendio / Iván Urquizar

En este sentido, los expertos comentan que "de hecho, un estudio reciente que hemos presentado sobre la percepción ciudadana indica que el 91% de los españoles están preocupados por el uso de productos de construcción que favorezcan la propagación del fuego en los edificios en caso de incendio y el 86% reclama una normativa más estricta en esta línea". El Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio es una plataforma cuyo manifiesto por el cambio regulatorio para la protección contra el fuego en edificios cuenta ya con una veintena de entidades adheridas.

Además, "el 92,8% considera la seguridad importante o muy importante en una rehabilitación de fachada, lo que demuestra que la prevención ya forma parte del criterio ciudadano para un edificio sostenible y seguro", remarcan desde OBS.

Se da la circunstancia de que la fachada del Santa Lucía estaba hecha del mismo componente que el incendio del edificio de Campanar, en Valencia, que se incendió en 2024 y en el que murieron una decena de vecinos; además, ya ardió en 2015, también por culpa de un cigarro. Entonces, la Asamblea pidió revisarla.