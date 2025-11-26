Un gran incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena afecta a varias plantas y deja varios intoxicados por humo

Un grave incendio originado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar varias plantas del centro hospitalario.

Las llamas han afectado a una de las caras laterales del quinto bloque del gran centro hospitalario de la ciudad portuaria y la han dejado prácticamente calcinada. Por ahora no hay que lamentar víctimas pero sí que han tenido que ser atendidas varias personas por intoxicación de humo como consecuencia del incendio.

El fuego se habría iniciado, por causas que aún se desconocen y que se están investigando, sobre las 07:25 horas en la terraza de este quinto bloque y se habría propagado rápidamente a las plantas quinta y tercera de dicho bloque por el fuerte viento que azotaba desde la madrugada y la mañana de este miércoles a toda Cartagena.

El plan de autoprotección y emergencias se ha activado y han evacuado hasta cuatro plantas de hospitalización: la segunda, tercera, cuarta y quinta. Tanto pacientes como personal sanitario que estaban en el bloque cinco eran trasladados a otra parte del hospital para mantenerse a salvo del fuego ante el rápido avance de las llamas en cuestión de segundos.

La intervención de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena ha sido crucial para controlar las llamas en apenas 20 minutos: a las ocho de la mañana ya habían desaparecido. Los efectivos desplazados, una vez apagado el fuego, están revisando todas las zonas interiores para garantizar que la estructura estaría en condiciones óptimas.

Tensión entre los familiares

Hasta las inmediaciones del centro hospitalario, el de referencia en el Área II de Salud, se han acercado numerosos familiares de los pacientes para conocer su estado. Una de ellas estaba precisamente en videoconferencia con su madre, ingresada en la quinta planta, quien le ha relatado que han empezado a oler a quemado y, al asomarse por la ventana, han visto las intensas llamas que salían del propio edificio.

Vista de las llamas desde el interior de una de las habitaciones del Santa Lucía. / L. O.

"No nos consta que haya daños personales, pero sí que están siendo atendidos varios intoxicados por humo en la puerta de Urgencias de adultos", señalan responsables de este servicio a La Opinión.

Tras detectarse el incendio “han sido activados todos los planes de evacuación” y la rápida actuación de los bomberos ha permitido que el incendio se haya dado por extinguido, señalan otros sanitarios, aliviados tras pasar varias horas de mucha tensión durante el traslado de los pacientes.

Reorganizan el bloque pediátrico para los adultos

La evacuación de los pacientes del bloque 5, afectado directamente por el fuego al haberse originado en la terraza de este edificio, ha obligado a reorganizar otras áreas de hospitalización del Santa Lucía para ingresar a los usuarios que se encontraban en ese momento en el hospital.

Personal del servicio de Pediatría detalla que muchos de estos traslados se han realizado al bloque 6, “donde estamos haciendo espacio y reorganizando la actividad infantil para ingresar a los adultos que han tenido que ser evacuados”.

“Están llegando muchos pacientes adultos que necesitan una habitación para seguir con sus tratamientos, pruebas o seguimiento y en estos momentos estamos trabajando para ubicarlos”, insisten.

El bloque en el que se ha declarado el incendio es la zona de hospitalización habilitada en el centro sanitario para el ingreso de pacientes oncológicos, de Medicina Interna y Neurología, según informa el propio personal del Santa Lucía.

Fuentes del Servicio Murciano de Salud y el Hospital Santa Lucía de Cartagena informan que ya se está trabajando en la reubicación de los pacientes de las plantas afectadas, mientras que la Comunidad Autónoma también ha puesto a disposición sus medios aéreos así como a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). Finalmente, no se ha requerido su presencia y se ha solventado con la rápida actuación de los efectivos de bomberos de Cartagena.

Las llamas, que se producían cuando todavía no había amanecido, eran visibles a varios kilómetros de distancia. Efectivos de la Policía Local de Cartagena también han tenido que cortar los accesos al hospital por motivos de seguridad y regular el tráfico en la zona. El incendio también ha originado largas colas y retenciones en las inmediaciones del Santa Lucía, ya que precisamente se producía a una hora en la que se hacía el cambio de turno y eran muchos trabajadores los que trataban tanto de llegar como de salir del hospital.

Cabe recordar que el Santa Lucía atiende a una población estimada de 279.000 habitantes no solo de Cartagena, sino también de otros municipios cercanos como La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón.

Llamas y humo en el bloque uno en el incendio ocurrido en el año 2015 en el Santa Lucía. / L. O.

El segundo incendio en una década

No es el primer incendio de este tipo que sufre el Hospital Santa Lucía de Cartagena: hace ahora una década las llamas también devoraron parte del primer bloque cuando una colilla mal apagada en una sala de mantenimiento acabó calcinando la fachada.

El trágico incendio del edificio en Campanar (Valencia) ocurrido en febrero del pasado año volvía a poner el punto de mira en la calidad de los materiales de construcción usados en las fachadas del Santa Lucía, cuando, en apenas quince minutos, las llamas ya subían por la parte trasera del bloque 1 del centro sanitario -afortunadamente, tampoco hubo que lamentar fallecidos-.

Con la lupa puesta en los materiales

Podemos ya alertó hace ahora año y medio, tras la tragedia en Campanar, de la peligrosidad del revestimiento de la fachada del hospital Santa Lucía. La diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín, insistía entonces en que “Cartagena y la Región de Murcia no se podían permitir ningún riesgo en un hospital con casi 700 camas y que es el principal del área 2 de Salud”.

Por su parte, desde la Consejería de Salud señalaron entonces que se había realizado una revisión de los elementos de construcción y materiales exteriores del edificio, que constató que cumplían con la normativa vigente y el proyecto de construcción está avalado por el Colegio de Arquitectos.

"La gerencia del área tomó, entre otras medidas, la revisión de la fachada del edificio y verificó que los materiales y que los elementos constructivos corresponden al proyecto de ejecución del hospital de Cartagena visado por el Colegio de Arquitectos de Murcia y cuentan con grado de resistencia al fuego según normativa vigente en ese momento", indican fuentes de la Consejería.