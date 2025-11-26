El Baluarte de Berwick y el Molino del Monte Sacro, a debate en Cartagena

"Una batería de medidas para fiscalizar la acción del gobierno de Arroyo y seguir impulsando las mejoras que necesita nuestro municipio". De esta manera, la portavoz adjunta de MC Cartagena, Mercedes Graña, comentó las iniciativas que la formación cartagenerista defenderá en el Pleno municipal de este jueves.

Una serie propuestas en materia de defensa del patrimonio de barrios y diputaciones, inversión en instalaciones deportivas, mejoras pendientes en nuestros barrios, seguridad vial, entre otras cuestiones; además de requerimientos para aclarar la gestión incompetente y negligente que la alcaldesa está llevando en el Ayuntamiento.

Defensa del patrimonio

Giménez Gallo, el portavoz de la formación, demandará la rehabilitación del molino del Monte Sacro, "garantizando su mantenimiento periódico y su integración en el itinerario patrimonial y paisajístico del cerro", aseguró. En este sentido, también reclama desbloquear y ejecutar el proyecto para poner en valor el Baluarte de Berwick, incluyendo la creación del mirador y la plaza pública, "tal y como estaba previsto", apostilló.

Molino del Monte Sacro. / PSOE

Mirando más allá del Escudo, MC también reclamará que el Obispado se involucre en la recuperación y puesta en valor del campanario y la iglesia de San Antón, "un símbolo del barrio que se encuentra completamente abandonado", ha subrayado Graña. En la diputación del Lentiscar, concretamente en La Puebla, "tenemos otro símbolo del Campo de Cartagena que se encuentra en estado de abandono: el Molino de Las Casicas".

"Pese a que hace años Arroyo firmó un convenio para su recuperación nada se ha avanzado en este sentido, por ello MC demandará esta cuestión en el próximo Pleno, porque el patrimonio de nuestros barrios y diputaciones también importa", añadió la portavoz adjunta cartagenerista.

Inversión en instalaciones deportivas

La formación también defenderá varias propuestas en el Pleno municipal en materia deportiva, como mejoras pendientes en el Municipal López Belmonte (necesidad de reforzar la iluminación, unos vestuarios dignos, la sustitución del vallado perimetral y mayor mantenimiento en el entorno del campo), así como en el campo municipal de tiro con arco situado en Los Camachos, donde los usuarios siguen acusando la falta de iluminación que "les impide realizar cualquier práctica deportiva en horario vespertino". Además, MC reclamará la implantación paulatina de un sistema de acolchado en los vallados perimetrales de los terrenos de juego en los campos de fútbol municipales para mayor seguridad de los usuarios.

Mejoras en barrios

Asimismo, MC también demandará la mejora de parques y espacios públicos en Los Barreros, Urbanización Mediterráneo y en la barriada José María de Lapuerta. "En esta última las zonas de juegos infantiles sufren una falta de iluminación, y en Los Barreros ni siquiera cuentan con estas zonas para el recreo de los más pequeños", relató Graña.