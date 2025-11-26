El Ayuntamiento celebra cien años de radio en Cartagena

Cartagena conmemora el centenario de la radio en el municipio con una exposición muy especial en el Palacio Consistorial. Se trata de una muestra que, hasta el 18 de enero, rinde homenaje a aquellos profesionales que desde 1925 son parte de este medio de comunicación.

La inauguración, este martes, contó además con una representación teatralizada, dirigida por Pepe Ortas, del primer programa emitido en el municipio en octubre de 1925, cuando «la voz de Cartagena se proyectó desde la radio con ese momento histórico», recordó la alcaldesa, Noelia Arroyo. La primera edil, que no quiso perderse el acto, agradeció la colaboración de aquellas personas, como Joaquín Roca Dorda, que han cedido parte de su archivo personal para esta exposición.

Y es que su aportación permitirá a lso vecinos descubrir «la evolución de la radio en la ciudad hasta el día de hoy», y lo hará, por ejemplo, con aparataje de época como pueden ser los primeros conversores.

Pero, por supuesto, los grandes protagonistas de este proyecto son quiénes dieron «los primeros pasos» de un medio que «sigue siendo fundamental para mantenernos informados», subrayó la alcaldesa, quien estuvo acompañada por otros miembros de la Corporación Municipal y una amplia representación de profesionales de la radio y los medios de comunicación, como Juan Antonio de Heras, director de la Radio Televisión de la Región de Murcia; Miguel Masotti, decano del Colegio de Periodistas; Emilio García y Carmelina Pallarés, dos de los locutores más longevos del municipio, así como Luis Miguel Pérez Adán y Juan Antonio Ferrández, cronistas oficiales de la ciudad.

Además, Arroyo anunció que el próximo mes de abril Cartagena acogerá el V Foro de la Radio, que reunirá a más de un centenar de profesionales del sector.