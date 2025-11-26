Con más de 600 camas y todas las especialidades: así es el Hospital Santa Lucía de Cartagena que inauguró la reina Letizia

El Hospital Santa Lucía de Cartagena, que sufrió en la mañana de este miércoles un grave incendio que se ha saldado con la atención a varios intoxicados y con parte de la fachada de su bloque cinco calcinada, es el centro de referencia del Área II de Salud, la segunda más importante de toda la Región de Murcia.

No solo atiende a los habitantes de la ciudad portuaria y sus diputaciones: también de otros municipios cercanos como La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón. En total, registra una población con tarjeta sanitaria de aproximadamente unas 280.000 personas.

El Santa Lucía cuenta con más de 600 camas para atender a pacientes y es un gran centro de referencia que cuenta prácticamente con todas las especialidades clínicas distribuidas en los seis bloques que forman parte del complejo.

Fue inaugurado oficialmente el 23 de febrero de 2011, cuando fue visitado entonces por la actual reina de España, Letizia Ortiz, que descubrió la placa conmemorativa del centro. Eso sí, las consultas externas empezaron a funcionar en octubre de 2010 y los primeros ingresos hospitalarios en enero de 2011.

Parte de la fachada del hospital Santa Lucía. / Iván J. Urquízar

El megacomplejo hospitalario está ubicado en el paraje de Los Arcos, en la diputación de Santa Lucía, a unos 2 kilómetros del centro de Cartagena y Lucía abarca unos 94.370 metros cuadrados, con un aparcamiento de superficie de casi 20.000 metros cuadrados.

Abarca más de 90.000 m² y cuenta con un aparcamiento en superficie de casi 20.000 m²

Al igual que ocurre con la gran ciudad sanitaria que ya conforma el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, el proyecto que dio lugar al hospital cartagenero planteó un concepto moderno: no sólo un centro sanitario, sino también un espacio con áreas deportivas, comerciales y de ocio, con el objetivo de fomentar la salud y la prevención.

Especialidades que atiende

Respecto a su cartera asistencial, el Santa Lucía ofrece prácticamente todas las especialidades propias de un hospital general de referencia. Entre ellas destacan medicina interna, pediatría y neonatología, ginecología y obstetricia, cirugía general y digestiva, cirugía pediátrica, ortopedia y traumatología, oftalmología, otorrinolaringología, urología, así como servicios avanzados de diagnóstico por imagen, onco-hematología, medicina nuclear, radiología intervencionista, laboratorio clínico, cuidados intensivos, servicios de urgencias 24 horas, hospital de día y un bloque materno-infantil completo.

Tensión en las puertas del Hospital Santa Lucía de Cartagena durante el incendio / Iván Urquizar

Desde su apertura hace ahora prácticamente tres lustros, el hospital permitió reducir desplazamientos de pacientes que antes tenían que viajar fuera de Cartagena para recibir tratamientos especializados: por ejemplo, los servicios de oncología radioterápica y medicina nuclear, incorporados en sus primeros años, evitaron muchos traslados hasta Murcia.

Su apertura permitió reducir desplazamientos de pacientes que antes tenían que ir a la Arrixaca

Hace un año el Santa Lucía renovó su bloque quirúrgico a través de una reforma integral de sus 25 quirófanos y que contó con una inversión superior a 10 millones de euros, lo que permitió incrementar la capacidad quirúrgica del hospital y poder sumar unas 1.500 cirugías más respecto al año anterior.

En mayo de este mismo año se dio otro paso más en la reorganización del área de urgencias: el hospital puso en marcha una nueva Unidad de Terapias Cortas en Urgencias, destinada a atender pacientes de baja complejidad que requieren observación, sueros, nebulizaciones, analgesias o medicación intravenosa, sin necesidad de ingreso prolongado. La unidad se marcaba como objetivo poder atender entre 50 y 60 pacientes en turnos de 6–8 horas.