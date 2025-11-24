El S-81 'Isaac Peral' atraca este viernes en Cartagena tras cumplir su primera misión operativa

El submarino S-81 'Isaac Peral' atracará este viernes en Cartagena tras cumplir su primera misión operativa en el despliegue 'Sea Guardian' de la OTAN en aguas del Mediterráneo. El acto de recibimiento de la embarcación y de su dotación, compuesta por 55 militares, tendrá lugar a las 9.30 horas en el arsenal, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

El 'Isaac Peral' se integró a mediados de octubre en la operación de la OTAN para reforzar la seguridad marítima y contra el terrorismo en el Mediterráneo.

La operación 'Sea Guardian' cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima, como el desarrollo de capacidades de seguridad, apoyo al conocimiento de la situación y lucha contra el terrorismo.

Sus actividades están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo, como el tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas y a impulsar las capacidades de seguridad marítima de los países de la región.

En caso necesario, y si la OTAN lo acuerda, puede ejecutar tareas adicionales como operaciones de interdicción marítima, defensa de la libertad de navegación, lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y protección de infraestructuras críticas.