Retenciones de tráfico en la A-30 en dirección Cartagena por un accidente a primera hora de la mañana de este lunes

Un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana de este lunes en la autovía A-30 en dirección Cartagena, a la altura de la salida de Cabezo Beaza, ha causado retenciones en la zona.

A las 7:28 horas el Servicio de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido el aviso de un accidente en la citada vía con un vehículo volcado. Al lugar se han desplazado Policía Local de Cartagena, Bomberos del CEIS y un ambulancia.

Bomberos han retirado obstáculos de la calzada y los ocupantes de los vehículos afectados han podido salir de los mismos por sus propios medios y no han precisado asistencia sanitaria.

No obstante, aunque el accidente no ha dejado heridos, ha sido aparatoso y ha causado una importante congestión de tráfico.

Desde Policía Local de Cartagena se aconseja a vehículos que procedan de Murcia o Campo de Cartagena que opten por rutas alternativas, como la salida de Las Tejeras, para llegar a la ciudad portuaria.

También a los vehículos de la zona del Mar Menor y La Manga que opten por rutas alternativas como la carretera de La Unión.