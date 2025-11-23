Cinco carreteras, un centro industrial y tres vías de tren aglutinan el ruido de Cartagena

Cartagena tiene en exposición pública el MER (Mapa Estratégicos de Ruido) en su cuarta Fase de la Aglomeración Urbana del Municipio. El Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración urbana de Cartagena se realizó por primera vez en el año 2012 dentro de la segunda fase de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.

Esta normativa establece la obligación de elaborar, según criterios de evaluación comunes a todos los estados miembros, mapas de ruido de aquellas aglomeraciones urbanas de más de 250.000 habitantes y de las de más de 100.000 habitantes, así como de los grandes ejes viarios, ferroviarios y grandes aeropuertos.

La finalidad de dicho documento es conocer la exposición de la población a los diferentes niveles de ruido con criterios europeos unificados, así como establecer las líneas necesarias para desarrollar Planes de Acción que permitan la mejora acústica en aquellas zonas en las que se superen los niveles objetivos fijados por la normativa.

El municipio elaboró su MER de la aglomeración urbana en 2012 al tener más de 100.000 habitantes

Cartagena, dentro del grupo de aglomeraciones de más de 100.000 habitantes, elaboró el MER de la aglomeración urbana en 2012.

Los focos ambientales emisores que establece el marco normativo de referencia son el tráfico viario, el tráfico ferroviario, los aeropuertos y la actividad industrial.

Aunque el documento habla del municipio, la aglomeración urbana principal constituye el ámbito geográfico objeto de estudio. En concreto, o, la aglomeración urbana de Cartagena ha quedado definida por una línea que encierra un polígono de forma irregular que tiene un perímetro de 34,4 kilómetros y una superficie de 22,7 kilómetros. Dentro de esta zona, se encuentra incluida la zona histórica de Cartagena limitada por el mar al sur y los barrios periféricos más poblados en el resto de las direcciones, mientras que el número total de habitantes que residen en la zona es de 151.610.

En el caso de Cartagena solo se valoran tres de los cuatro focos de ruido pues el tráfico aéreo se desprecia ya que no tiene una afección dentro de la aglomeración estudiada.

En el estudio de tráfico se han recogido datos que permitirán jerarquizar las vías de circulación de la aglomeración urbana de Cartagena, así como conocer la magnitud de las intensidades de tráfico en las principales vías de circulación de la ciudad y distribución horaria.

Dentro del ámbito del estudio existen dos carreteras con competencia del Ministerio, calificadas como grandes ejes viarios, que son la A-30 y la CT-33; mientras que de la Comunidad Autónoma aparecen diferentes tramos de la RM-36, RM-F36 y RM-332.

Respecto al tráfico ferroviario, Cartagena dispone de dos tipos de infraestructuras ferroviarias, una red de pasajeros y mercancías dependientes de ADIF y una línea de FEVE que conecta la ciudad de Cartagena con el municipio de La Unión y con Los Nietos.

Industria portuaria

Por su parte, el frente marítimo de la aglomeración urbana de Cartagena, desde su parte occidental con la industria Navantia, hasta la zona más oriental con los centros logísticos de contenedores con los puertos de Santa Lucia y de San Pedro, conforman el único entramado industrial que afectan a la población existente en la aglomeración urbana, puesto que la zona de uso militar del Arsenal situada junto a Navantia, queda fuera del alcance del Mapa Estratégico de Ruido.

El Ayuntamiento de Cartagena es el responsable de la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración urbana de Cartagena, de su aprobación y de su presentación ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Comisión Europea. El Consistorio aprobó en 2020 definitivamente el Plan de acción de lucha contra el ruido correspondiente a los años 2019-2023.