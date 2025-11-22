El PSOE pide que el contrato de iluminación se tramite con "transparencia y rigor"

El grupo Municipal Socialista exige que la contratación de los Servicios Energéticos y de Mantenimiento del Alumbrado Público del Ayuntamiento de Cartagena "se tramite con la mayor transparencia y rigor para evitar los problemas jurídicos y retrasos que la negligente gestión del Gobierno de Arroyo ha provocado con contratos de gran envergadura como los de Jardines o Limpieza de los Edificios Municipales".

“Este contrato no puede acabar en los tribunales ni paralizado por los recursos porque no es un expediente cualquiera, se trata de uno de los contratos más importantes y sensibles de los próximos años por su impacto económico y duración; y por lo que puede significar en el futuro de la ciudad. Este contrato no puede convertirse en un negocio para unos pocos, sino en una oportunidad real para modernizar Cartagena, ahorrar recursos públicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, destaca el concejal socialista, Pedro Contreras.

Desde el PSOE recuerdan que el Contrato de Jardines se paralizó en varias ocasiones por sentencias judiciales, y algo similar ocurrió con el de Limpieza de Edificios Municipales.

“Por no hablar de la compra de la parcela UA1 de Los Mateos, que los vecinos han denunciado. Arroyo compró un suelo contaminado para hacer viviendas sociales, valorando la descontaminación en 200.000 euros y va a costar más de 500.000. Estas situaciones no pueden repetirse”, apunta Contreras.