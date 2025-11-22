El PP de Cartagena llevará all Pleno "la subida de cuotas a los autónomos a los que Sánchez asfixia a impuestos"

El grupo municipal popular defenderá en el próximo Pleno una moción para frenar la subida de las cuotas de los autónomos prevista por el Gobierno central para 2026, dentro de un paquete de iniciativas sobre fiscalidad, formación profesional y ayuda a los trabajadores autónomos, según anunció el secretario general del Partido Popular de Cartagena y portavoz del grupo municipal, Ignacio Jáudenes.

Jáudenes explicó que "la modificación propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez eleva las cotizaciones anuales y afecta a más de tres millones de profesionales, entre ellos pequeños comerciantes, hosteleros, transportistas, profesionales liberales y emprendedores de Cartagena".

El secretario general popular vinculó este incremento con un mayor riesgo para la continuidad de negocios que sostienen el comercio de barrio, prestan servicios de proximidad, generan empleo y fijan población en barrios y diputaciones.

El portavoz recordó que "el Ayuntamiento ha aplicado medidas municipales para aliviar esa presión, como la 'tasa 0' para abrir un negocio, la bonificación del 50% del ICIO en obras que creen empleo y del 90% en actuaciones para mejorar la accesibilidad, además de programas de apoyo al autoempleo y a la formación. La moción reclama al Gobierno de España que cumpla los compromisos pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación administrativa".

También recordó que el grupo popular exigirá la suspensión de la tasa estatal obligatoria de residuos que "ha encarecido el recibo un 17%".

Además, elevarán al Pleno una iniciativa para que el Ministerio reasigne al CIFP Hespérides los 1,7 millones de euros en fondos europeos que quedaron sin ejecutar en la última convocatoria de centros de excelencia de FP y que el "Gobierno central prefiere devolver antes que otorgarlo a un centro cartagenero de referencia".

Para Jáudenes "las tres iniciativas tienen un denominador común, que es defender a las familias cartageneras, a los autónomos y a nuestros centros de FP, porque esto no es una cuestión de siglas, sino una cuestión de justicia con Cartagena".