La justicia confirma la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cartagena

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena ha dictado sentencia inadmitiendo un recurso contencioso administrativo interpuesto por una funcionaria representada y defendida por un abogado de UGT por el que se aprueba el Procedimiento de Actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Cartagena.

Según la sentencia, la demandante "carecía de interés legítimo” para impugnar la RPT, puesto que ella misma obtuvo una mejora, pasando del nivel 27 al 29, con un incremento retributivo superior a 400 euros de complemento específico y se recalca que "no puede actuar como mera defensora abstracta de la legalidad”, especialmente cuando ni siquiera se recurre en nombre del sindicato del que forma parte, sino como persona individual.

Desde Comisiones Obreras y el Sindicato de Empleados Públicos (SIME) señalan que aunque la sentencia no analiza el fondo del asunto, "su fallo tiene un efecto muy claro, la RPT continúa plenamente vigente, lo que supone una buena noticia para el conjunto del personal municipal".

Aseguran que la sentencia evita un perjuicio económico para cientos de trabajadores, puesto que la anulación de la RPT podría haber supuesto la reversión de niveles y complementos de destinos otorgados en la actualización, la pérdida de mejoras retributivas ya aplicadas desde 2023 y en un escenario especialmente grave, la devolución de cantidades ya percibidas por la plantilla.

Desde CCOO y SIME valoran positivamente esta sentencia "como un paso importante para la estabilidad organizativa del Ayuntamiento y, sobre todo, como una garantía de seguridad jurídica y económica para el personal".

Decenas de afiliados de ambos sindicatos se personaron como codemandados al sentir vulnerados sus derechos y todos fueron defendidos gratuitamente por los abogados de SIME y CCOO.

Los sindicatos exponen que "la resolución confirma la plena vigencia de la RPT, evita perjuicios económicos directos a la plantilla y refuerza la necesidad de que cualquier proceso de impugnación tenga fundamento y sentido para evitar riesgos colectivos".

Ambos sindicatos afirman que continuarán trabajando conjuntamente "para mejorar la RPT, acualizar los complementos específicos, garantizar procesos transparentes y proteger las condiciones de trabajo del personal municipal".