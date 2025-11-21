Vox Cartagena pone en el punto de mira "la cara oculta de la Ley de Violencia de Género"

El Grupo Municipal de Vox organiza una charla el próximo martes 25 de noviembre en el Casino Cartagena para tratar "las consecuencias de la Ley de Violencia de Género". La conferencia, que comienza a las 19.00 horas, es de entrada libre y gratuita.

El líder local de la formación de Abascal, Gonzalo López Pretel, afirma que “el ponente explicará por qué la Ley de Violencia de Género es una norma antijurídica, al vulnerar el principio de igualdad ante la Justicia y el derecho a la presunción de inocencia".

El portavoz de ANAVID (Asociación Nacional de Ayuda a Todas las Víctimas Violencia Doméstica), Jesús Muñoz, comentará en su exposición "el número real de denuncias falsas y sus consecuencias para hombres inocentes y sus familias".

Según sus datos, "el 80% de los hombres denunciados son inocentes y solo un 8% de las denuncias terminan en condena".

En su argumentario "abordará la ineficacia de esta Ley, que no reduce el número de víctimas y conlleva un gasto enorme que no se corresponde con sus resultados, creando una industria Viogen que beneficia fundamentalmente a algunas organizaciones, pero no a las auténticas víctimas".

El ponente mantendrá que "la relación de la inmigración ilegal con este tipo de violencia. Diversos estudios muestran que la ausencia de la figura paterna impacta negativamente en los niños, con mayor probabilidad de pobreza, fracaso escolar y suicidio".

Jesús Muñoz apostará "por la aprobación de una Ley de Violencia Doméstica que proteja a todas las víctimas, sin discriminación".

“La conferencia mostrará las nefastas consecuencias que está acarreando la Ley de Violencia de Género y el sistema Viogen”, asegura López Pretel.