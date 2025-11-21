La Intervención del Ayuntamiento de Cartagena da la voz de alarma sobre la gestión económica
Insta al Gobierno Local a realizar un Plan de Acción con medidas correctoras para las deficiencias encontradas, tales como prever el vencimiento de los contratos y licitarlos con antelación para evitar pagar facturas sin el contrato en vigor
El Informe Anual de Control Financiero 2024 del Ayuntamiento de Cartagena da la voz de alarma sobre la situación económica del Consistorio. El interventor municipal insta al gobierno local a formalizar un Plan de Acción que determine las medidas a adoptar "para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos detectados", según el documento al que ha tenido acceso esta redacción. Asimismo, traslada su informe a Alcaldía para que lo remita al Pleno y a la Intervención General de la Administración del Estado.
Entre las situaciones que requieren de la elaboración de un plan de acción, en el que se recojan medidas correctoras, así como el responsable y un calendario para su implementación, se encuentran los ingresos, los gastos, la gestión económica-financiera, la gestión patrimonial, los organismos autónomos y la insuficiencia de medios de control.
El documento señala que el Ayuntamiento debe replantearse la gestión del padrón de la tasa de recogida de residuos, puesto que ha perdido su control al cederlo a la concesionaria del agua. Asimismo, la administración local debe prever con antelación el vencimiento de los contratos y licitarlos con mayor antelación para evitar pagar facturas sin amparo contractual.
Además, el encargado de fiscalizar las cuentas del Consistorio considera que es necesario un control estricto de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, para evitar impactos negativos en el déficit y en la regla de gasto, así como en los contratos menores.
En materia de Recursos Humanos, deben practicarse retenciones de crédito en la gestión ordinaria y en la urbanística, deben contabilizarse debidamente los derechos u obligaciones de naturaleza urbanística que no tienen imputación presupuestaria al ser aprovechamientos urbanísticos o justiprecios no consignados.
Falta por actualizar el Inventario de bienes municipales de 2019 a 2024
En lo relativo al patrimonio, falta por actualizar el Inventario de bienes de 2019 a 2024 y una correlación contable entre los bienes del Inventario y el valor del Inmovilizado.
También recoge que los órganos gestores deben establecer objetivos, programas de actuación y parámetros cuantificables que permitan evaluar si su gestión es eficaz y eficiente.
Asimismo, el interventor sigue insistiendo en la necesidad de optimizar recursos, reorganizar los entes dependientes y sus funciones, así como en la mejora su gestión, en la búsqueda de una mayor simplicidad y eficacia y eficiencia administrativas, al igual que debe reforzarse la comunicación de los programas informáticos de los departamentos que gestionan la actividad administrativa, y económica-financiera.
Por último, cree que debe reforzarse de personal técnico informático y contable, actualmente insuficiente, para una correcta interconexión de los departamentos y un debido seguimiento contable de los distintos organismos y el control de contratos y concesiones de importe significativo.
Muchas de estas indicaciones ya fueron puestas de manifiesto en los informes resumen anual de control financiero emitidos por la Intervención municipal con ocasión de la aprobación de las Cuentas Generales de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, por lo que el ejecutivo local tramitó un Plan de Acción, que ha introducido algunas medidas de corrección positivas como la unificación de la gestión del personal de los organismos municipales en el Ayuntamiento.
El documento también concluye que la sociedad municipal Casco Antiguo carece de un informe de gestión que recoja el grado de cumplimiento de sus objetivos, las desviaciones observadas y las medidas correctoras adoptadas y tampoco cuenta con una página web propia que permita cumplir con los principios de transparencia pública. Sin embargo, la opinión sobre el Patronato Carmen Conde–Antonio Oliver es favorable y se recomienda valorar el fondo bibliográfico que el Patronato tiene en inventario.
En el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas también se han encontrado deficiencias como la imposibilidad de verificar si la valoración de la inversión por importe de 9.998.494,41 euros es correcta, subvenciones concedidas a favor de la compañía no registradas debidamente y falta de provisión del reintegro de una subvención de 100.000 euros por el ITREM, al evidenciar una disfunción entre el perceptor de la subvención y el ente que la ejecuta.
La oposición critica la gestión económica y el gobierno celebra la reducción del déficit
La edil de MC Isabel García señala que el Informe Anual de Control Financiero 2024 "es la constatación técnica de un problema político: tras seis años como alcaldesa, Arroyo mantiene un Ayuntamiento desordenado, sin planificación y sin control interno, que repite los mismos errores año tras año". La necesidad de elaborar un nuevo Plan de Acción es "una advertencia que la Intervención repite desde 2019 sin que el Ejecutivo local haya sido capaz de corregir la situación".
García señala que el Ayuntamiento continúa prestando servicios con los contratos ya vencidos, "generando facturas sin cobertura legal y poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria y la legalidad del gasto, lo que afecta directamente a áreas como electricidad, mantenimiento de jardines, limpieza viaria y mantenimiento de colegios".
Además, incide en que no actualizar el Inventario de Bienes dificulta la planificación de contratos como limpieza, jardines o mantenimiento de colegios. "Es inaceptable que Cartagena siga pagando las consecuencias de una gestión improvisada, sin modelo y sin control", manifiesta García. MC exigirá explicaciones inmediatas en la Comisión de Hacienda y solicitará la puesta en marcha del Plan de Acción con garantías y plazos verificables.
El edil socialista Pedro Contreras considera que "la caída de ingresos, el descontrol del gasto, la ejecución de inversiones en apenas un 37 % y la devolución de fondos de recuperación del gobierno de España, derivados de la nefasta gestión de las cuentas municipales por parte del Gobierno de PP y Vox, agravan la delicada situación económica del Ayuntamiento".
Contreras hace hincapié en que el tercer trimestre del año se ha cerrado con un déficit cercano a los 1,5 millones de euros, "la caída continuada de los ingresos y el crecimiento desbordado del gasto han vuelto a situar las cuentas municipales en números rojos". El edil socialista alerta de que "la situación es especialmente preocupante porque el Ayuntamiento se ha visto obligado a presentar un Plan Económico Financiero por la nefasta gestión económica de PP y Vox durante 2024 y el incumplimiento de sus previsiones y medidas correctoras desencadenar una situación aún más grave, intervenidos por el Ministerio de Hacienda, algo que ya ocurrió hace unos años, también durante el mandato del PP".
Para Contreras, "a esta debilidad financiera, se suma que la escasa ejecución del presupuesto de inversiones que apenas alcanza el 37 %, reflejando un parón evidente en la actividad municipal. Proyectos anunciados y dotados de crédito siguen sin materializarse, frenando el desarrollo urbano, la modernización de servicios y la creación de oportunidades para el municipio".
Por su parte, el portavoz del Gobierno y concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, celebra que "el Ayuntamiento cerró el tercer trimestre con una reducción del déficit hasta 1,5 millones de euros, frente a los 4,5 millones con los que comenzó el ejercicio, lo que supone una corrección del 66% que deja el déficit a tres meses de fin de año en cerca del 0,3%".
En respuesta al concejal socialista Pedro Contreras, Jáudenes afirma que “por una vez” coincide con la cifra del edil del PSOE, aunque rechaza su interpretación. Según explica, la reducción alcanza el 66 %, un ajuste que atribuye a la gestión presupuestaria del Ejecutivo local. Añade que el PSOE “acierta en la cifra, pero se equivoca en el análisis al omitir que el Gobierno municipal disminuye el déficit y continúa rebajando la deuda".
- Un nuevo parque infantil, mesas de picnic, bancos y máquinas de biosaludables: así será la renovada Plaza del Rocío de Los Nietos en Cartagena
- Un espectáculo lumínico de drones encenderá la Navidad en Cartagena
- Primera feria de gastronomía y actividades tradicionales este sábado en Cartagena
- El Puerto de Cartagena continúa su transformación: remodelación del Paseo de la Marina y una nueva Terminal de Cruceros de 700 metros
- De vender churros a entregar paquetes: estos son los nuevos usos de los quioscos en Cartagena
- Los vecinos de la calle Alcalde Amancio Muñoz de Cartagena, hartos de la falta de mantenimiento
- Así es el autobús lanzadera propuesto por Sí Cartagena: de El Algar a La Manga y horarios consensuados con los vecinos
- Los vecinos de El Algar se ponen manos a la obra por una pista de atletismo