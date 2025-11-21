La Comunidad se compromete a gestionar el ferrocarril interurbano entre los municipios del Campo de Cartagena y del Mar Menor

Los alcaldes de la Comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor se han reunido este viernes con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, para seguir avanzando en el proyecto de ampliación de la línea FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) que actualmente conecta Cartagena con Los Nietos pasando por La Unión.

La Comunidad Autónoma ha elaborado un protocolo que va a remitir al Ministerio de Transportes en el que se contempla la renovación, modernización y ampliación de la línea.

"Es un proyecto que hemos demandado también todos los alcaldes para tener un transporte eficiente, rentable y sobre todo moderno, que pueda conectar a todos los municipios de ribereños y también haya fórmulas de conexión con otros municipios por los que no pasaría, como es el caso de Torre Pacheco o Fuente Álamo", explicó la primera edil de Cartagena, Noelia Arroyo.

Los regidores destacaron que se encuentran ante una oportunidad para llevarlo a cabo gracias a la nueva ley de transportes para la movilidad sostenible que se ha aprobado recientemente.

Resaltaron que se trata de un asunto clave para sus municipios, que ya trasladaron al Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, "que también lo vio con buenos ojos".

Si bien para conocer el trazo exacto de la línea ferroviaria habrá que esperar a conocer las conclusiones de dos estudios de viabilidad que está realizando la Comunidad Autónoma, al igual que para conocer el importe necesario para su ejecución y los plazos para llevarlo a cabo.

En función de este protocolo, el Ministerio de Transportes sería el encargado de ejecutar la ampliación y modernización del servicio para que posteriormente pueda ser explotado por el gobierno regional como una línea interurbana.

Es una opción de movilidad pública con un impacto que creemos va a ser muy positivo para todos nuestros municipios, reforzará la conexión entre los vecinos y además facilitará mucho que el entorno del Mar Menor se pueda consolidar como primera residencia, según detalló Arroyo.

Los integrantes de la asociación confían en que si el Ministerio da el visto bueno, "puedan respaldar este proyecto y que además lo hagan con rapidez para aprovechar la financiación europea y estatal para poder llevar a cabo estas actuaciones".

La primera edil recordó que "el Secretario de Estado nos comentó que tenía mucho interés también en que la línea se modernizase y fuese un servicio más rentable, porque ahora mismo para ellos no es rentable por el uso que tiene".

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras afirmó que "esta propuesta se planteó al Ministerio, que nos escuchó, dialogó con nosotros y fruto de este consenso nace este borrador".