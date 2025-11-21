Abandono, suciedad y edificios en ruinas: el barrio universitario de Cartagena muestra su peor cara

"Es una herida abierta en mitad del casco histórico". Así define la portavoz adjunta de MC, Mercedes Graña, el Barrio Universitario tras una visita reciente en la que comprobado "el abandono que sufren sus vecinos".

La edil ha visitado la Plaza del Lago, "donde la promesa de la gran plaza de la cultura de Arroyo vuelve a quedarse en palabras y proyectos que no llegan a ejecutarse: el Cine Central que fue comprado por el Gobierno regional mientras Arroyo era consejera, cerrado; el Museo Regional de Arte Moderno con sede en el Palacio de Aguirre, sin ampliar; y los restos arqueológicos del Decumano Máximo, relegados a un segundo plano en una suerte de enlatado romano al que no se le da ninguna importancia. Además, esta plaza, cuya remodelación sigue esperando, también sufre la misma falta de mantenimiento que otros espacios del municipio".

Graña relata lo que le han contado los vecinos sobre su día a día: "suciedad acumulada, ratas, falta de iluminación y sensación de inseguridad nocturna". Además, apunta que el drama incluso se ciñe sobre los edificios del entorno, como el situado en el número 27 de la calle Duque junto a la Plaza del Lago, un edificio que se encuentra en ruinas y a simple vista refleja un peligro más que evidente de derrumbe, "una situación que nos preocupa, por lo que preguntaremos en el Pleno por su situación".

La edil asegura que la placa que recuerda al poeta José Hierro y que da nombre al bulevar junto a la Casa del Estudiante de la UPCT ya no está.

"Esta es la viva imagen de la desidia del gobierno del PP en Cartagena", denuncia la portavoz adjunta de MC, quien subraya que "ni siquiera un barrio situado en pleno casco histórico se libra del abandono y el desinterés con el que Arroyo trata a los vecinos".

Uno de los vecinos del barrio ha trasladado a la formación local "estos problemas cotidianos que siguen sin respuesta municipal, afirmando que se sienten abandonados por el Ayuntamiento en muchos aspectos".

Sin desfibrilador

Graña también critica la falta de servicios esenciales, como que "los vecinos han perdido la seguridad de la Policía Local en su cuartelillo, que ha sido cerrado; e incluso también han perdido el desfibrilador situado en la propia Plaza del Lago, una herramienta necesaria en caso de emergencia con la que ya no cuentan los vecinos".

Asimismo, la edil incide en que "el cuartel abierto en Cuatro Santos tampoco funciona realmente como un cuartel, lo que es otro engaño más del gobierno de Arroyo".

A juicio de la portavoz adjunta de MC "todo se resume en la desidia del Ejecutivo local y su incapacidad para explotar la enorme potencialidad que tiene Cartagena". "El Barrio Universitario podría ser un motor cultural, educativo y residencial de primer nivel, pero hoy solo refleja la falta de gestión del Partido Popular", concluye Graña.