Cuando una visita cambia una vocación
Así acercan Repsol y Cetenma el futuro STEM y los combustibles renovables a los jóvenes de Cartagena
Hay decisiones que nacen de una experiencia. En Cartagena, casi un centenar de estudiantes descubrieron cómo trabajan las personas que están impulsando la transición energética. Repsol y Cetenma les mostraron el valor de las vocaciones STEM a través de siete ingenieras que transforman, innovan y producen energía con una mirada puesta en la sostenibilidad.
Repsol y Cetenma organizaron una jornada divulgativa dirigida a alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachiller para mostrarles cómo la ciencia y la ingeniería están cambiando la manera en la que producimos y utilizamos la energía.
Fue también una oportunidad para explicar cómo los combustibles renovables ya forman parte de nuestra vida diaria y cómo pueden contribuir a reducir las emisiones desde hoy.
Siete ingenieras. Siete miradas a un futuro más sostenible.
Cada ingeniera compartió cómo su trabajo se relaciona, directa o indirectamente, con la evolución del complejo industrial hacia un modelo multienergético.
Desde la logística hasta la robótica, desde la automatización hasta la química, todas mostraron cómo los combustibles renovables se integran en procesos que requieren rigor, innovación y visión de futuro.
La energía empieza aquí: logística y llegada de materias primas renovables
Usoa Gala explicó cómo se gestiona la llegada de barcos con materias primas que hoy incluyen residuos orgánicos como aceites de cocina usados o restos de poda.
Un punto clave para entender que los combustibles 100% renovables, fabricados a partir de desechos que ya existen, permiten reducir hasta un 90% las emisiones en comparación con opciones fósiles.
Transformar materia prima en energía limpia
Rosa García introdujo la parte más técnica del proceso: cómo se controla la producción en un entorno que hoy combina combustibles tradicionales con combustibles renovables. Explicó que estos nuevos combustibles tienen propiedades similares a los convencionales y pueden utilizarse en cualquier vehículo sin necesidad de realizar modificaciones. Una innovación que permite reducir emisiones desde ya.
La industria baja en carbono también se construye desde la digitalización
Marina Aravaca explicó cómo la automatización permite tratar nuevas materias primas renovables y adaptarse a diferentes procesos productivos. Laura Fernández aportó la visión global: planificar qué producir, en qué cantidad y con qué origen, especialmente ahora que el combustible renovable ya está disponible en más de 1.300 estaciones de servicio y será una pieza clave para sectores donde la electrificación hoy no es viable.
Tecnología, robótica y mantenimiento para producir energía más sostenible
Paula Artero presentó la complejidad de mantener equipos que participan en la producción de combustibles renovables, diseñados para cuidar el motor y ofrecer el máximo rendimiento.
Mónica Cervantes mostró cómo la robótica facilita inspecciones más seguras y precisas, permitiendo trabajar en procesos donde se tratan diversas materias primas renovables destinadas a la fabricación de Diésel Nexa 100% renovable.
Acciones que están transformando la energía del mañana
Marisa Moreno habló sobre la transformación del complejo industrial de Cartagena en un centro multienergético que podrá tratar una amplia variedad de residuos para producir combustibles renovables y materiales de baja huella de carbono. También compartió cómo la planta de hidrógeno renovable y la producción de Diésel Nexa 100% renovable representan una oportunidad industrial y tecnológica para España.
El subdirector Luis Roque enfatizó que, en un contexto donde la movilidad necesitará diversas soluciones —electrificación, hidrógeno renovable y combustibles renovables— es fundamental atraer talento joven que pueda dar respuesta a los nuevos retos que plantea la energía del siglo XXI.
"Con esta actividad, en la que vamos de la mano del Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente, pretendemos fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, a la vez que promovemos la igualdad y la diversidad."
“Una de las claves para atraer el talento, es explicar bien, a edades tempranas, las oportunidades que ofrecen los estudios STEM y las múltiples salidas profesionales que tienen”
“En Repsol desarrollamos programas de atracción de talento joven y diverso, alineados con la transición energética y los retos tecnológicos”
Una compañía global que evoluciona hacia un modelo multienergético
Con más de 32 países, 25.000 empleados y un plan estratégico centrado en la descarbonización.
Repsol ofrece oportunidades profesionales vinculadas al análisis de datos, ingeniería de procesos, producción de combustibles renovables, investigación en nuevas materias primas y automatización avanzada.
Más de 1.200 estudiantes ya han visto cómo se produce energía más limpia
El centro de visitas del complejo industrial muestra procesos reales, instalaciones de última generación y proyectos que combinan innovación tecnológica con sostenibilidad. Es un espacio donde los jóvenes descubren que sus vocaciones pueden tener impacto directo en el clima, la movilidad y la industria.