Cuando una visita cambia una vocación

Repsol y Cetenma organizaron una jornada divulgativa dirigida a alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachiller para mostrarles cómo la ciencia y la ingeniería están cambiando la manera en la que producimos y utilizamos la energía.

Fue también una oportunidad para explicar cómo los combustibles renovables ya forman parte de nuestra vida diaria y cómo pueden contribuir a reducir las emisiones desde hoy.