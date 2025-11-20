Los vecinos de Los Camachos en Cartagena tachan de "oscura" la cesión de la parcela para una planta de biogás

La Plataforma Stop Biogás-Los Camachos-Cartagena-Mar Menor se concentró este miércoles frente a la Autoridad Portuaria de Cartagena, contra "la cesión oscura y no explicada" de terrenos públicos a la empresa Heygaz para la construcción de una planta de biogás en el Polígono Industrial de Los Camachos.

"La Autoridad Portuaria habría cedido o está gestionando la cesión de parcelas de titularidad pública a la empresa Heygaz para el desarrollo de una macroinstalación de biogás y biometano sin información clara, sin transparencia y sin atender las solicitudes vecinales de reunión y acceso a los contratos y documentación vinculada", critican.

Desde la plataforma piden conocer inmediatamente los contratos, actas, concesiones y acuerdos con Heygaz y sociedades vinculadas, así como la paralización del proceso de concesión de suelo público a esta empresa.

Además, reivindican la apertura de una mesa de información y participación ciudadana y la evaluación ambiental rigurosa y acumulativa en la cuenca vertiente del Mar Menor.

Por último, exigen garantías de que la operación no favorece intereses privados perjudicando a la ciudadanía, al territorio y al Mar Menor.

Exponen que la instalación de una planta de biogás supone "malos olores persistentes y emisiones contaminantes, tráfico constante de camiones transportando purines, lodos y residuos orgánicos, afectación a la calidad del aire y riesgos para la salud pública, impactos sobre acuíferos y ecosistemas de la cuenca del Mar Menor y enriquecimiento privado a costa de suelo, recursos e infraestructuras públicas".