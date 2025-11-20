Los vecinos de Alumbres se ponen en situación ante una emergencia química en Cartagena

Los vecinos de Alumbres han vivido este jueves por la mañana un simulacro de emergencia química en Cartagena. En ensayo, coordinado por el 112 de la Región de Murcia, se ha realizado con el objetivo de evaluar y mejorar la capacidad de respuesta ante una posible incidencia real.

Si bien estaba previsto que comenzara sobre las 9.30 horas de la mañana, la señal de alarma comenzó a sonar a las 10.10 horas. Los vecinos, que habían sido avisados durante la semana por un vehículo con altavoces que iba reproduciendo la información sobre el simulacro, cuestionaron que fuera a ser real porque "la hora que es todavía no ha empezado".

La Opinión vivió la alerta en el interior de una vivienda en el pueblo, ubicado a unos cinco kilómetros del Valle de Escombreras. "Nunca me había tocado vivir algo así", explicó la vecina, que en el momento del comienzo de la alarma se encontraba en la terraza de su vivienda. "Estoy tranquila porque sé que es una prueba, pero eso no quita que con el sonido te pongas algo nerviosa, sobre todo con la alarma del móvil", señaló.

Desde el 112 explicaron que los simulacros no suelen comenzar a la hora prevista, se trata, por tanto, de una estimación para que los vecinos de la zona estén preparados y tengan conocimiento de que se va a realizar.

Cuando se activaron las sirenas de las Torres de Emergencia, con tres pitidos de un minuto espaciados por cinco segundos de silencio, los residentes se confinaron en sus casas cerrando las puertas y las ventanas, algunos optaron también por bajar las persianas.

Alerta de Protección Civil recibida en los móviles de las personas que estaban en Alumbres durante el simulacro / Juana Martínez

Tras unos veinte minutos de silencio, todas las personas que estaban en la zona recibieron una alerta de Protección Civil en su teléfono móvil informando que se trata de que la alarma lanzada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias "es un simulacro. Se está realizando un simulacro del Plan de Emergencia Exterior del Valle de Escombreras. Únicamente la población del núcleo urbano de ALUMBRES debe confinarse en lugares cerrados (viviendas, colegio, centros de trabajo). Sigan las indicaciones de los servicios de emergencia".

Más de una hora después, sobre las once y media, sonó una señal única de 30 segundos que anunciaba el final de la alerta química y, por tanto, los vecinos pudieron volver a abrir las ventanas y las puertas con normalidad y volver a salir a la calle.

El aviso se ha cerrado con una valoración positiva por la adecuada respuesta operativa y ciudadana, según el concejal de Seguridad Ciudadana de Cartagena, José Ramón Llorca, quien se desplazó hasta Alumbres. El operativo se inició tras la recreación de un incidente industrial con emisión de una nube tóxica en una de las factorías del polígono.

Según el edil, la activación del PLANQUIES permitió verificar la coordinación entre los servicios de emergencia locales y regionales, así como la colaboración de la Asociación de Empresarios del Valle de Escombreras. Señaló que los protocolos se ejecutaron con rapidez y que las comunicaciones entre administraciones funcionaron sin incidencias.

Llorca añadió que estas pruebas periódicas son esenciales para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias reales y para mantener actualizado el funcionamiento del PLANQUIES en un entorno industrial de alta actividad.

El objetivo del simulacro es que la población aprenda a reconocer las señales de alerta de inicio y fin en caso de emergencia química.

Este miércoles, la Dirección General de Emergencias impartió una charla informativa en el Local Social para que toda la población de Alumbres conozca los detalles, procedimientos y qué hacer exactamente durante el simulacro.