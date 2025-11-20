Los perros de la Fuerza de Protección de la Armada entrenan en Cartagena

Algunos de los mejores guías y perros de la Fuerza de Protección de la Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Ejército de Tierra, Guardia Real, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policia, Centro Militar Canino de la Defensa, Centro Cría Caballar de Ávila y policías locales de Cartagena, Lorca, Mazarrón comenzarán el próximo lunes el ejercicio CANEX 02/25 en Cartagena.

Por primera vez participarán unidades caninas de la Armada portuguesa e italiana con un total de cuarenta y cuatro perros de las especialidades de Seguridad y Combate, Detectores de Explosivos, Detectores de Drogas y Estupefacientes y Detectores de Explosivos Improvisados.

El ejercicio está organizado por el Tercio del Levante de Infantería de Marina, con base en Cartagena y se desarrollará en instalaciones de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Autoridad Portuaria de Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, Adif, Renfe, Repsol y Enagas del Valle de Escombreras.

La serie de ejercicios CANEX tiene dos ediciones al año. La primera, se desarrolla durante el primer semestre, y es específica para unidades de la Fuerza de Infantería de Marina, mientras que la segunda, se desarrolla durante el segundo semestre, y en ella pueden participar todas las unidades militares y policiales y ejércitos aliados.

Esta segunda edición del año tiene un carácter denominado Invitex en el que se busca intercambiar Tácticas, Técnicas y Procedimientos entre las unidades invitadas y los perros de la Fuerza de Infantería de Marina así como su integración en los Equipos Operativos de Seguridad y en los Equipos de Policía Naval pertenecientes a las distintas Unidades de la Fuerza de Protección de la Armada: el Tercio de Levante,Cartagena; Tercio del Sur, San Fernando; Tercio del Norte, Ferrol; Agrupación de Madrid y Unidad de Seguridad de Canarias y la Fuerza de Guerra Naval Especial de Cartagena.

Durante toda la semana, estos equipos cinológicos realizarán ejercicios avanzados y específicos en diferentes los escenarios reseñados utilizando diferentes técnicas de inserción mediante embarcaciones, vehículos y helicópteros, poniendo a prueba el estado de las capacidades de estos equipos en una gran variedad de escenarios en una actividad continuada.