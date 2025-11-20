Defensa
Los perros de la Fuerza de Protección de la Armada entrenan en Cartagena
Por primera vez participan en el ejercicio CANEX, organizado por el Tercio de Levante, unidades caninas de la Armada portuguesa e italiana
Algunos de los mejores guías y perros de la Fuerza de Protección de la Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Ejército de Tierra, Guardia Real, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policia, Centro Militar Canino de la Defensa, Centro Cría Caballar de Ávila y policías locales de Cartagena, Lorca, Mazarrón comenzarán el próximo lunes el ejercicio CANEX 02/25 en Cartagena.
Por primera vez participarán unidades caninas de la Armada portuguesa e italiana con un total de cuarenta y cuatro perros de las especialidades de Seguridad y Combate, Detectores de Explosivos, Detectores de Drogas y Estupefacientes y Detectores de Explosivos Improvisados.
El ejercicio está organizado por el Tercio del Levante de Infantería de Marina, con base en Cartagena y se desarrollará en instalaciones de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Autoridad Portuaria de Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, Adif, Renfe, Repsol y Enagas del Valle de Escombreras.
La serie de ejercicios CANEX tiene dos ediciones al año. La primera, se desarrolla durante el primer semestre, y es específica para unidades de la Fuerza de Infantería de Marina, mientras que la segunda, se desarrolla durante el segundo semestre, y en ella pueden participar todas las unidades militares y policiales y ejércitos aliados.
Esta segunda edición del año tiene un carácter denominado Invitex en el que se busca intercambiar Tácticas, Técnicas y Procedimientos entre las unidades invitadas y los perros de la Fuerza de Infantería de Marina así como su integración en los Equipos Operativos de Seguridad y en los Equipos de Policía Naval pertenecientes a las distintas Unidades de la Fuerza de Protección de la Armada: el Tercio de Levante,Cartagena; Tercio del Sur, San Fernando; Tercio del Norte, Ferrol; Agrupación de Madrid y Unidad de Seguridad de Canarias y la Fuerza de Guerra Naval Especial de Cartagena.
Durante toda la semana, estos equipos cinológicos realizarán ejercicios avanzados y específicos en diferentes los escenarios reseñados utilizando diferentes técnicas de inserción mediante embarcaciones, vehículos y helicópteros, poniendo a prueba el estado de las capacidades de estos equipos en una gran variedad de escenarios en una actividad continuada.
