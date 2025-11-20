De Cartagena a Houston: investigadores de la UPCT exportan su tecnología para cirugías a Estados Unidos

Otorrinos del Hospital Metodista de Houston, en Estados Unidos, colaboran con la empresa Flowgy, una 'spin-off' de la UPCT, para desarrollar informes de anatomía nasal adaptados a sus necesidades clínicas. El objetivo es que estos datos permitan a los facultativos preparar mejor sus intervenciones quirúrgicas e incluso simularlas para practicar o formar a cirujanos noveles.

Este método, que utiliza Inteligencia Artificial para ayudar a los especialistas en su práctica clínica, es uno de los ejemplos que se exponen este viernes en un curso sobre simulación clínica avanzada que se celebra en la Cámara de Comercio de Cartagena.

La clave de esta para unir medicina e ingeniería es la conversión de imágenes médicas en objetos tridimensionales a través del concepto 'continuo 3D' que explicará la investigadora de la UPCT Lola Ojados, responsable del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías Biomédicas.

"Podemos crear gemelos digitales del paciente para simular una intervención quirúrgica o fabricar a medida un producto sanitario, utilizando también la realidad aumentada para ensayar operaciones o formar a nuevos profesionales", enumera Ojados, quien codirigió el trabajo académico que creó un gemelo digital del quirófano robotizado del hospital Santa Lucía.

También intervendrá en el curso el investigador predoctoral Alejandro Pardo Antúnez para dar a conocer cómo se consiguen modelos personalizados de la vía aérea nasal, de gran utilidad para preparar intervenciones quirúrgicas y predecir resultados clínicos, utilizando la dinámica de fluidos computacional.

Facultativos, estudiantes de Ingeniería Biomédica y doctorandos de la UPCT asisten a la jornada organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Servicio Murciano de Salud, en la que explicarán desarrollos tecnológicos de simulación clínica y planificación quirúrgica en diferentes áreas médicas, como la ortopedia, la ginecología o la rinología.