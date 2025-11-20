Infraestructuras
Cafetería con terraza y un acceso a pie de calle: así será la reforma de la Estación de Autobuses de Cartagena
El proyectó está valorado en más de 300.000 euros e incluye un nuevo acceso de doble carril al aparcamiento cerrado
Uno de los proyectos más esperados por cartageneros y visitantes está más cerca de ser una realidad. La Junta de Gobierno local ha aprobado este jueves el Proyecto de Obras de Reforma Parcial de la Estación de Autobuses de Cartagena.
Se trata de "una actuación con la que el Ayuntamiento busca modernizar las instalaciones, mejorar la accesibilidad de los usuarios y reorganizar los espacios para un uso más eficiente del edificio", según detalló la alcaldesa, Noelia Arroyo.
El proyecto, valorado en 371.609,50 euros, sin contar los impuestos, y con un presupuesto base de licitación de 449.647,50 euros con IVA incluido, tiene un plazo de ejecución de cinco meses desde el inicio de las obras.
La necesidad de la intervención deriva del diseño actual de la estación, que obliga a los pasajeros a acceder desde la vía pública a la planta primera para posteriormente descender hasta los andenes. Esta configuración dificulta el tránsito y resulta ineficiente, especialmente para personas con movilidad reducida.
Por este motivo, el proyecto plantea la creación de un nuevo acceso peatonal al nivel de calle, situado en parte del espacio que actualmente ocupa la entrada al aparcamiento. Este nuevo vestíbulo principal albergará una zona de cafetería con terraza, el área de venta de billetes, información y control de accesos. Desde allí, una rampa accesible de dos tramos y un paso de peatones elevado conectarán directamente con los andenes.
La actuación incluye también un nuevo acceso de doble carril al aparcamiento cerrado, así como la remodelación del entorno urbano inmediato a la estación. Las obras contemplan la renovación del pavimento, la continuidad del itinerario accesible y la creación de un espacio de espera frente al nuevo acceso peatonal.
Además, una reja metálica separará las dos plantan y la superior quedará reservada para usos que todavía no se han decidido.
La reforma abarca igualmente la renovación completa de los aseos situados en los andenes, que serán adaptados a las normativas vigentes de accesibilidad. A estas actuaciones se suman trabajos complementarios, como la actualización de la instalación eléctrica, la adecuación de las redes de suministro y evacuación de aguas para la zona de cafetería, la reparación de problemas existentes en el edificio y la habilitación de un aparcamiento temporal para pasajeros y acompañantes mientras duren las obras.
La actuación ha sido redactada por el Arquitecto Técnico municipal Carlos Maestre de San Juan Escolar y por el Ingeniero Técnico Industrial Raúl Higuera Vera, y cuenta con informe de supervisión favorable emitido a este jueves por el Arquitecto municipal Ángel Alcaraz.
Para Arroyo, "se trata de una actuación muy necesaria, ya que la estación de autobuses cumple ahora 30 años y, además, se va a cometer en paralelo con la renovación de la flota de autobuses, líneas y frecuencias, que ya hemos iniciado."
Un centro de atención integral a enfermos neuronales
El ejecutivo local también ha dado luz verde a la cesión gratuita de una parcela municipal a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena y Comarca para la construcción del Centro CAIDENA, un equipamiento sociosanitario destinado a personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.
El terreno, ubicado en Barrio Peral Oeste, cuenta con 1.473 metros cuadrados y pasó a titularidad municipal tras una permuta con la sociedad Casco Antiguo en enero de 2025.
El centro ofrecerá atención integral, rehabilitación, apoyo psicológico y servicios complementarios para pacientes y sus familias.
La cesión, conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece que el centro deberá construirse y estar operativo en un plazo máximo de cinco años y mantener su uso durante treinta años. En caso de incumplimiento, la parcela revertirá automáticamente al Ayuntamiento.
