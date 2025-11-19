Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban el sagrario de la iglesia de Los Urrutias en Cartagena

Los ladrones ya han sido detenidos y los objetos sustraídos volverán al templo

Iglesia de los Urrutias

Iglesia de los Urrutias

Juana Martínez

Los vecinos de Los Urrutias se han despertado este miércoles con una aciaga noticia. Durante la noche alguien penetró en la iglesia, ubicada en la calle Ramos Carratalá, y sustrajo el sagrario del templo. Los ladrones dejaron la imagen de la Virgen del Carmen, patrona del pueblo, "en la calle tirada, aparte de los destrozos que conlleva todo eso", lamentan desde la asociación de vecinos de la zona.

"Puedes ser creyente o no creyente, pero la Iglesia se respeta, los templos sagrados se respetan, la fe se respeta y nuestra patrona se respeta", defienden desde la asociación, quienes hacen hincapié en que "nuestra Iglesia es el templo de culto de muchos vecinos cristianos de nuestro pueblo y se respeta".

Fue el encargado de gestionar la cantina del Club Social la persona que descubrió el robo en la iglesia y el que interpuso la pertinente denuncia de los hechos, motivo por el cual este miércoles abrió su negocio más tarde.

Desde la asociación celebran que "los ladrones ya han sido detenidos y que los objetos robados volverán a la iglesia de donde nunca deberían de haber salido". Asimismo, agradecen "a nuestros Agentes de la autoridad por su gran trabajo".

