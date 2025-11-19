La Autoridad Portuaria de Cartagena invertirá más de medio millón de euros en mejorar el entorno del Faro de Cabo de Palos

La Autoridad Portuaria de Cartagena va a sacar a licitación el proyecto de actuaciones de mejora en el entorno del Faro de Cabo de Palos, en el marco de la estrategia de integración puerto-ciudad que desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena y consensuado con los representantes de los vecinos de Cabo de Palos, según informaron este miércoles en un comunicado.

Esta actuación refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio portuario, la accesibilidad universal y la sostenibilidad ambiental, destacan desde el organismo presidido por Pedro Pablo Hernández.

El proyecto cuenta con una inversión de 533.445 euros y un plazo de ejecución estimado de 5 meses. "El Faro de Cabo de Palos es un emblema del patrimonio marítimo de Cartagena y uno de los lugares más visitados de nuestra costa. Con este proyecto queremos hacerlo más accesible, seguro y sostenible, poniendo en valor su entorno sin alterar su esencia", destaca Hernández.

La actuación incluye la reconstrucción de la escalera de acceso al faro, adaptada a la normativa vigente y realizada con materiales integrados en el paisaje, como piedra caliza y madera tratada ecológicamente; la instalación de una talanquera de protección peatonal y un mirador intermedio con bancos, "mejorando la experiencia de los visitantes y su conexión visual con el mar".

Además, se renovará el pavimento del camino y la explanada, se rehabilitarán los muretes de protección revestidos en piedra natural, y se sustituirán las bajantes de fibrocemento por nuevas conducciones de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo. También se incorporarán nuevas canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones con iluminación empotrada y materiales resistentes a la corrosión marina.

Sostenibilidad

"Estas actuaciones forman parte de un plan más amplio que estamos impulsando desde la Autoridad Portuaria para integrar los espacios portuarios en su entorno urbano y social, en colaboración con el Ayuntamiento. Queremos que nuestros faros, muelles y paseos sean lugares abiertos, seguros y disfrutables por todos", añade el presidente de la APC.

La actuación está dentro del plan para integrar los espacios portuarios en su entorno urbano y social

El proyecto apuesta por la sostenibilidad ambiental mediante la plantación de especies autóctonas adaptadas al entorno litoral, la retirada de vegetación invasora y escombros, y el uso de materiales que reducen el impacto térmico y visual. Además, se habilitarán nuevos miradores y zonas de descanso.

"Nuestro modelo de desarrollo portuario se basa en la convivencia entre actividad económica, conservación del patrimonio y bienestar ciudadano. Proyectos como este reflejan esa filosofía", subraya Hernández.

El proyecto cuenta con la autorización de la Dirección General de Cultura y se enmarca en la estrategia de la Autoridad Portuaria para poner en valor su patrimonio marítimo y natural, promoviendo una gestión sostenible y colaborativa con las instituciones locales.