Así es el autobús lanzadera propuesto por Sí Cartagena: de El Algar a La Manga y horarios consensuados con los vecinos

El portavoz del Grupo Municipal Mixto–Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, ha registrado una iniciativa para su debate en el próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cartagena en la que solicita la puesta en marcha de un servicio de autobús lanzadera que comunique los diferentes núcleos de población del litoral este del municipio, desde El Algar hasta La Manga, pasando por Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Los Belones, Villas Caravaning, Playa Honda, Playa Paraíso y Cabo de Palos.

Torralba explica que esta iniciativa nace de la creciente demanda vecinal en una zona donde la población residente se ha incrementado notablemente en los últimos años, sumándose además el elevado número de visitantes y residentes temporales durante la temporada estival. “Muchos residentes se ven obligados a utilizar su vehículo particular o pedir favores a sus vecinos para desplazarse a otros núcleos donde se encuentran servicios esenciales como centros de salud, de suministros o dependencias municipales, porque la conexión entre estas localidades es muy deficiente”, señala el concejal.

Torralba recuerda que en la pasada legislatura se desarrolló una experiencia piloto similar en la zona oeste del municipio, con resultados muy positivos, “beneficiando a numerosas familias y mejorando la movilidad en zonas que antes estaban prácticamente incomunicadas”. Por ello, considera que ha llegado el momento de extender este modelo al litoral del Mar Menor, “donde la necesidad de un transporte público eficaz es cada vez más evidente”, añade el edil.

La propuesta incluye que los horarios del nuevo servicio se diseñen también en coordinación con los autobuses interurbanos hacia Cartagena, Murcia y otros destinos, garantizando la conexión con las principales líneas. Además, se plantea que los horarios y frecuencias se consulten con las asociaciones vecinales y se ajusten de forma progresiva según las necesidades reales, reforzando el servicio durante la época estival.

Reducir aparcamientos en zonas saturadas

Torralba destaca que este proyecto “no solo mejorará la calidad de vida de los vecinos del litoral, sino que también favorecerá la movilidad sostenible, reducirá la necesidad de aparcamientos en zonas saturadas como La Manga o Cabo de Palos, y contribuirá a disminuir las emisiones contaminantes”.

“El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar unos servicios públicos que den respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Se trata de una medida de sentido común, apoyada por vecinos y asociaciones de la zona, que busca mejorar la vida diaria de muchos cartageneros, y por ello esperamos contar con el apoyo de toda la corporación”, subraya el portavoz de Sí Cartagena.

Con esta moción, Sí Cartagena insta al Gobierno local a coordinarse con la empresa concesionaria del transporte público y con la Comunidad Autónoma para poner en marcha este servicio, que “vertebrará el litoral, impulsará la economía local y contribuirá a un municipio más conectado y sostenible”.