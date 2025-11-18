Los vecinos de la calle Alcalde Amancio Muñoz de Cartagena, hartos de la falta de mantenimiento

Óxido, corrosión, falta de limpieza y mobiliario urbano en mal estado. Los vecinos de la calle Alcalde Amancio Muñoz, en las inmediaciones del Paseo Alfonso XIII, denuncian que las farolas de esa zona están rodeadas de tierra, pues desde que las cambiaron “el Jueves Santo de hace dos años, nunca terminaron la obra”.

Los vecinos explican que uno de los principales problemas que sufren es que el mobiliario urbano se oxida debido a los orines de los perros. "Todas las bases de las farolas, las papeleras y las señales están igual", detallan.

De hecho, su queja parte porque las farolas de la calle están rodeadas de tierra, en lugar de colocar el pavimento al igual que en el resto de la acera. "Cuando vinieron los operarios a cambiar las farolas, porque estaban fatal por los orines de los perros que las habían oxidado, vimos que en el camión llevaban losas de suelo igual que las de la acera, pero nunca las pusieron. Se fueron y lo dejaron así", señalan, "cuando vimos que vinieron a cambiarlas nos alegramos porque lo estábamos esperando mucho tiempo, pero no imaginábamos que lo iban a dejar así, a medio terminar".

Les pusieron la tierra en la base para que estuviera a la altura de la acera, "antes se notaba más que era tierra, ahora parece cemento porque ya se ha endurecido con el tiempo". También, apuntan que el estado de la acera puede provocar caídas a los transeúntes, "si no vas muy pendiente del suelo te puedes tropezar porque no te esperas que haya ese socabón en mitad de la acera". Asimismo, resaltan que muchos de los vecinos de la zona son de avanzada edad por lo que está situación complica aún más su desplazamiento con normalidad.

De hecho, apuntan que la rotura del suelo la produjeron los propios trabajadores que sustituyeron las luminarias verticales, puesto que era necesario para poder sustituir una farola por otra. Pero el final de la obra no ha llegado todavía y los vecinos están cansados de esperar que les coloquen de nuevo las baldosas.

Además, señalan que antes de que las cambiaran porque estaban en mal estado "estuvieron tres años así, muy corroídas, toda la parte de abajo estaba oxidada".

“El viernes pasado con el viento una señal cuya base estaba corroída por los orines de los perros se cayó encima de una señora y tuvo que venir la ambulancia a atenderla”, lamentan. Esta es la última consecuencia del mal estado del mobiliario urbano de la zona, según describen los propios residentes, cansados de la situación.

Incivismo de los dueños de los canes aparte, pues son que son los que deben preocuparse porque no hagan sus deposiciones en la vía pública o en su defecto por limpiar los excrementos o los orines, los residentes critican la falta de limpieza en la zona. "Antes los camiones de limpieza venían y limpiaban varias veces a la semana, pero hace tiempo que ya no les vemos", lo que aumenta las posibilidades de que el mobiliario se deteriore antes, "da muy mala imagen y huele todo fatal", comentan.

Sanciones de hasta 1.500 euros

Cabe recordar que en la Ordenanza Municipal para la protección y tenencia de los animales de compañía en Cartagena se considera una infracción leve "la no retirada inmediata de los excrementos y orines de los animales en la vía pública", lo que puede acarrear sanciones de entre 100 y 1.500 euros para los infractores.

La Policía Local hace campañas periódicas de control de animales de compañía en la que entre otros motivos, interpone multas por no recoger los excrementos o limpiar los orines con agua y vinagre u otro limpiador adecuado para ese cometido.

En los espacios de recreo caninos, los responsables de los perros también tienen la obligación de "recoger inmediatamente los excrementos de sus mascotas y depositarlos en los recipientes o papeleras destinados a tal fin, así como limpiar los restos de orina con agua y vinagre de uso común o cualquier otro limpiador destinado a tal efecto".